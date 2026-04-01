Morocco v Paraguay - International Friendly
مدرب المغرب: لا أحد يشبه البرازيل.. وهذا تعليقي على احتفالات السنغال

وهبي يتحدث عن أفضل طريقة للاستعداد قبل مواجهة السيليساو المونديالية

أبدى محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، سعادته بالفوز على باراجواي في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026، فيما قلل من أهمية احتفالات منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا وديًا على نظيره باراجواي بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت مساء أمس الثلاثاء بمدينة لانس الفرنسية.

ويأتي الفوز بعد أيام من التعادل مع منتخب الإكوادور في مباراة ودية أخرى أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويستعد منتخب المغرب لخوض كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم البرازيل، وهايتي، وأسكتلندا.

وتحدث وهبي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عن أكثر من ملف، أبرزها مجريات مباراة باراجواي، والمنتخب البرازيلي أبرز منافسيه في كأس العالم، إضافة إلى احتفال المنتخب السنغالي باللقب الأفريقي رغم أن القضية مازالت منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

  • مباراة باراجواي

    وقال وهبي، فيما نقله موقع "البطولة" المغربي، "نحن سعداء، لأن هذا ما قلته منذ البداية، نُحضّر لكأس العالم، لكن في نفس الوقت نريد الفوز بالمباريات"، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين التحضير والنتائج.

    وأوضح "قمنا بتغييرات، لكن لم نرغب في تغيير الفريق بالكامل، لأن ذلك مهم أيضا. عندما نغير عددا كبيرا من اللاعبين، لا يكونون دائما في أفضل الظروف لإبراز إمكانياتهم".

    وأضاف المدرب المغربي "حافظنا على 3 أو 4 عناصر أساسية من أجل تسهيل اندماج بعض اللاعبين الشباب، وكان من المهم الحفاظ على التوازن ومنح الفرصة للجميع".

    وتابع "أردت منح دقائق لعب لبعض اللاعبين، وربما انخفضت الحدة قليلاً، وهذا أمر طبيعي في المباريات الودية بعد الدقيقة 65".

    وكشف أيضًا عن التعليمات التي قدمها بين الشوطين: "طلبت من اللاعبين التحلي بالصبر، مع تصحيح بعض التفاصيل في التمركز وخلق السرعة في اللعب".

    وأكد وهبي أنه سعى خلال هذا المعسكر إلى رفع مستوى التنافس بين اللاعبين، قائلاً: "كنت أريد من اللاعبين أن يجعلوا قراري أكثر صعوبة بخصوص اختيار القائمة التي ستشارك في كأس العالم، وذلك من خلال الأداء الجيد وتحقيق الفوز".

    كما أثنى على أداء منتخب باراجواي، مشيرا إلى صعوبة المباراة حيث قال "لعبنا أمام منتخب قوي، أكثر تماسكاً وعدوانية، ولم يترك لنا الكثير من الحلول، خاصة في الشوط الأول".

    وشرح وهبي "حاولنا في الشوط الأول الوصول للمرمى، ثم قمنا بتصحيح بعض الأمور بين الشوطين، وظهر تحسن واضح في الشوط الثاني".

  • الجماهير المغربية

    كما تحدث وهبي عن قوة الجماهير المغربية وحضورها المكثف لدعم المنتخب في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن ذلك يمنحه الحافز والطموح لعدم خذلانهم.

    وقال "في المدرجات، الأمر لا يصدق، مهما كانت المدينة التي يلعب فيها المنتخب المغربي، يكون الملعب ممتلئا دائما".

    وأضاف "ما هو أكثر من ذلك، وما يثير الإعجاب حقا، هو خروج الجماهير من الفندق، على الطرق السريعة، عند الوصول إلى المطار، في كل مكان نتحرك فيه، بغض النظر عن المدينة، وأنا لدي معرفة بذلك، فقد جاء عدد كبير من المشجعين حتى إلى تشيلي لدعم المنتخب المغربي للشباب".

    وواصل وهبي "هذا دليل على أن جميع المغاربة اليوم فخورون جدا بهذا المنتخب وما يمثله، ونحن أيضا نعلم ماذا نمثل، نحن نمثل هذا الشعب، ونحن فخورون جدا بتمثيل هذا البلد وهذا الشعب".

    وأنهى حديثه عن الجماهير بقوله "لذلك، نحن نستمر بنفس الطموح لعدم خيبة أمل أي شخص، وبالأخص للحفاظ على قيمنا، وهذا سيكون بالغ الأهمية".

  • احتفالات السنغال

    وفي سياق مختلف، اعتبر وهبي أن احتفالات منتخب السنغال في ملعب فرنسا الدولي على هامش ودية بيرو، لم تكن ذات أهمية بالنسبة له، مؤكدا أن تركيزه منصب على كأس العالم 2026.

    وقال "كانت لدي الكثير من الأمور التي يجب فعلها، والتي لم تجعلني أركز على ما يحدث خارجا، وكنت أهتم بما هو ضروري وهنا أتحدث عن مجموعتي ومبارياتنا".

    وتابع المدرب "تحدثت عن كل شيء، ولا يمكن أن أتحدث عما يقع خارجا، فكل واحد يفعل ما يريد، وهناك الكاف التي تتخذ القرارات، وصراحة لم أمنح الموضوع أي أهمية".

    واختتم "لا أعلم شيئا وهنا أتحدث صراحة، فهدفنا عدم التركيز على ما مضى لأن لدينا جامعة قوية، ونحن مهتمون بالاستعداد فقط للمونديال القادم".

  • أفضل طريقة للاستعداد لمواجهة البرازيل

    واعترف وهبي بقوة المنتخب البرازيلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه لا يوجد منتخب يشبه السيليساو.

    وصرح المدرب المغربي "لا يوجد منتخب في العالم يشبه البرازيل، وحين ترغب في الاستعداد لمواجهتهم فأحسن حل هو اللعب أمام فريقهم الثاني".

    وأضاف "لست من وضع برنامج المباريات الودية، لكني كنت سعيدًا باللعب ضد منتخبين لكل منهما أسلوب مختلف، ولكنهما يشتركان في عامل العدوانية والشدة والجودة الفنية".

    وأوضح وهبي أن مواجهة الإكوادور وباراجواي تعني الاستعداد لكل منتخبات المجموعة، منها البرازيل وأسكتلندا، وليس فقط للسامبا.

    وختم وهبي "ما أثار اهتمامي هو مواجهة منتخبين قويين، ولا أعتقد أنه يمكن مقارنة البرازيل مع أي فريق ثانٍ".