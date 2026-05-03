مال لصالح فريقه السابق .. كلويفرت يتوقع الفائز بالكلاسيكو ودوري الأبطال

توقع باتريك كلويفرت، هدّاف برشلونة السابق، الفريق الفائز بمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، فيما اختار مرشحه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويستقبل برشلونة غريمه ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني، ويبدو الفريق الكتالوني قريبًا من حسم اللقب.

ورغم أن البارسا سيخوض الكلاسيكو بدون نجمه الأبرز لامين يامال، قال كلويفرت، في حواره لكووورة، الموقع الشقيق في شبكة فوتبول كو، إن الفريق الكتالوني سيحسم المباراة لصالحه.

وأضاف النجم الهولندي السابق أن "البارسا سيتوج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم حتى لو لم يفز بالكلاسيكو".

ولعب كلويفرت لبرشلونة في الفترة من 1998 حتى 2004، وخاض 257 مباراة في كل البطولات، ساهم خلالها في 184 هدفًا (سجل 122، وصنع 62). وفي الكلاسيكو لعب 13 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 4.

وعن فشل برشلونة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا طوال 11 عامًا، رغم فوزه بالليجا أكثر من مرة في الفترة ذاتها، شدد كلويفرت على تطور أداء عمالقة القارة العجوز.

وأوضح "مستوى الفرق الأخرى في أوروبا مرتفع أيضًا، برشلونة يقدم كرة رائعة، لكن الفرق الإنجليزية تتطور، وكذلك بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان".

وأضاف "في الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد فرق يعرفها جيدًا، بينما في دوري الأبطال يواجه لاعبين بأساليب مختلفة وجودة مختلفة، لذلك هي بطولة مختلفة تمامًا".

وعن إقصاء الفريق الكتالوني من دوري الأبطال على يد منافس إسباني هو أتلتيكو مدريد، قال "الفريقان متقاربان جدًا ويعرفان بعضهما، أتلتيكو مدريد فاز 4-0 في مدريد، بينما فاز برشلونة 3-0 على أرضه، إنه أمر غريب، لكن هذه هي كرة القدم، هذا هو جمال كرة القدم".

لقب جديد لسان جيرمان

وبخصوص توقعاته لبطل دوري أبطال أوروبا، قال كلويفرت، الذي حمل كأس "ذات الأذنين" مع أياكس موسم 1994-1995 "باريس سان جيرمان قدم أداءً مميزًا الموسم الماضي وتوج باللقب، في الموسم الحالي وهو أحد المرشحين بجانب بايرن ميونخ".

وأضاف المدير الرياضي السابق للفريق الفرنسي "الفائز من مواجهة سان جيرمان وبايرن سيفوز بدوري الأبطال، ومن وجهة نظري أرى أن باريس سيتوج بها مرة ثانية على التوالي".

وحقق سان جيرمان فوزًا مثيرًا على بايرن ميونخ بنتيجة 5-4 في مباراة ملحمية على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الثلاثاء الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في ألمانيا يوم الأربعاء المقبل.

المتأهل من هذه المباراة سيلعب النهائي ضد الفائز من موقعة نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد وآرسنال. الفريقان تعادلًا 1-1 يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية، وسيتقابلان إيابًا في العاصمة الإنجليزية يوم الثلاثاء.