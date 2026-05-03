"الصيف سيكون حاسمًا".. كلويفرت يؤكد حاجة حمزة عبد الكريم للوقت في برشلونة!

يرى الهولندي باتريك كلويفرت، أسطورة برشلونة، أن الفريق الكتالوني لا يعاني من أزمة في مركز المهاجم الصريح، مشيرًا إلى أن المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة أتلتيك، يحتاج وقتًا للتأقلم.

وقال كلويفرت، في حوار لكووورة الموقع الشقيق في فوتبول كو، "لا أعتقد أن برشلونة يعاني من أزمة في مركز رأس الحربة، مع وجود روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس".

وعن الأنباء التي تربط المهاجم البولندي بالرحيل عن البارسا بنهاية عقده في الصيف، علق كلويفرت "لا أحد يعلم ما سيحدث، لكن إذا رحل، سيحتاج الفريق لمهاجم جديد بكل تأكيد".

وعما إذا كان يتوقع أن يحصل نجله شاين كلويفرت وحمزة عبد الكريم، ثنائي برشلونة أتلتيك، على فرصة مع الفريق الأول، قال "صحيح أن نجلي يلعب أحيانًا كرأس حربة، إلا أنه جناح أكثر من كونه مهاجمًا صريحًا، بينما حمزة مهاجم صريح لكنه يحتاج للوقت من أجل التأقلم".

وأوضح المهاجم الهولندي السابق "فترة الإعداد للموسم المقبل ستكون مهمة جدًا لمنح الفرص لهما إن أمكن من أجل الظهور مع الفريق الأول، وفي الموسم المقبل لا أحد يعلم مَن يمكن أن ينضم للفريق الأول".

وتألق حمزة عبد الكريم، وقاد فريق الشباب ببرشلونة للتتويج بالدوري، بعد الفوز على مونت كارلو بنتيجة 9-0، مساء اليوم الأحد، حيث سجل المهاجم المصري 3 أهداف "هاتريك" في غضون ربع ساعة.