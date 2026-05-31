كريسبو يصدم برشلونة بنصيحته إلى نجم الأرجنتين خوليان ألفاريز

وجّه هيرنان كريسبو، مهاجم الأرجنتين السابق، نصيحة لمواطنه خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، المرشح للانتقال إلى نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يهدأ الجدل حول مستقبل ألفاريز، الذي أنهى موسمه مع أتلتيكو مدريد بتسجيل 20 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة في 49 مباراة بكل البطولات، ويستعد لخوض كأس العالم 2026 بقميص التانجو.

ورغم نفي مسؤولي أتلتيكو مدريد وألفاريز نفسه، فإن تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن صاحب الـ26 عامًا قريب من الرحيل إلى برشلونة هذا الصيف، وسط ترقب من باريس سان جيرمان، المهتم أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب.

ويتشارك كريسبو وألفاريز كونهما مهاجمين أرجنتينيين بدأ كل منهما مشواره الاحترافي بقميص ريفر بليت، قبل أن ينطلق إلى أوروبا.

ونصح كريسبو، ألفاريز بالبقاء في أتلتيكو مدريد، حيث قال، في حوار لكووورة الموقع الشقيق في شبكة "فوتبول كو" سيُنشر لاحقًا، "جوليان يلعب بالفعل في أحد أفضل أندية العالم، وهذا أمر يجب تقديره أيضًا. إذا كان يشعر بأهميته ويحصل على الاستمرارية، فلا توجد ضرورة ملحة للرحيل".

ومع ذلك، أوضح كريسبو "لكن برشلونة سيظل دائمًا ناديًا خاصًا لأي لاعب كرة قدم".

واختتم المهاجم السابق لتشيلسي حديثه قائلًا "الأهم هو أن يتخذ قراره بناءً على تطوره وسعادته الرياضية".

