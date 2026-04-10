خاص لكووورة.. غانا تستبعد الركراكي ورينارد وتفاضل بين 3 برتغاليين

تراجع الاتحاد الغاني لكرة القدم عن فكرة التعاقد مع وليد الركراكي، المدرب السابق لمنتخب المغرب، أو هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، واستقر على قائمة مختصرة من المدربين تضم ثلاثة برتغاليين.

ويبحث المنتخب الغاني عن مدرب جديد لقيادته في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد نحو شهرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد إقالة المدرب السابق أوتو أودو بسبب سوء النتائج.

وكانت شبكة ESPN الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الركراكي ورينارد، إلى جانب الغاني كواسي أبياه، يتصدرون قائمة المرشحين لتولي المنصب.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن يواكيم لوف، المدرب الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، وأليو سيسيه، المتوج مع السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2021، من بين المرشحين المحتملين.

لكن مصدرًا كشف لكووورة اليوم الجمعة أن مسؤولي الاتحاد الغاني يفاضلون حاليًا بين ثلاثة مدربين هم: كارلوس كيروش، وفرناندو سانتوس، وباولو بينتو، علماً بأن الثلاثة سبق لهم تدريب منتخب البرتغال.

فقد تولى كيروش قيادة المنتخب البرتغالي بين عامي 2008 و2010، ثم خلفه بينتو حتى عام 2014، قبل أن يأتي سانتوس ليخوض تجربة طويلة استمرت ثماني سنوات.

ولا يرتبط المدربون الثلاثة بعقود في الوقت الحالي، بعدما فسخ كيروش عقده مع المنتخب العماني في نهاية مارس الماضي، وأُقيل بينتو من تدريب الإمارات في مارس 2025، ورحل سانتوس عن أذربيجان في سبتمبر الماضي.

وبينما أكد المصدر أن الثلاثي البرتغالي يتصدر الترشيحات، فإنه لم يستبعد وجود مرشحين آخرين.

غانا تتواصل رسميًا مع كيروش

يأتي ذلك بعدما صرح كيروش لكووورة قبل نحو أسبوع بأنه "لم يتلقَ أي اتصالات من غانا بعد رحيله عن عمان".

من جانبه، قال تادي مارتينز، وكيل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 73 عامًا، لكووورة اليوم الجمعة: "لم يكن هناك أي تواصل من الاتحاد الغاني لكرة القدم خلال الفترة الماضية، لكننا تلقينا اليوم بالفعل أول اتصال رسمي بخصوص تدريب المنتخب".

وأضاف: "نحن حاليًا ننتظر لمعرفة ما إذا كان هذا المشروع مناسبًا في هذه المرحلة، ومن المحتمل أن يكون لديهم مرشحون آخرون أيضًا".

الاتحاد الغاني يرفض التعليق

من ناحية أخرى، حاول موقع كووورة الحصول على تعليق من الاتحاد الغاني لكرة القدم بشأن هذه الأنباء، لكنه لم يتلقَّ ردًا.

ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الغاني ملف المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تتاح له فرصة بدء الاستعداد لكأس العالم.

وكان رئيس الاتحاد الغاني، كورت أوكراكو، قد صرّح مطلع أبريل الجاري بأن المدرب الجديد "سيتم تعيينه خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر".

كما أكد وزير الرياضة الغاني، كوفي أدامز، في تصريحات للقناة الأولى المحلية، أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد يوم الاثنين المقبل.

وينافس المنتخب الغاني في المجموعة الثانية عشرة في المونديال إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.