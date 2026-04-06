كشف كووورة، الموقع الشقيق في شبكة "فوتبول كو"، حقيقة الأخبار المتداولة حول نية نادي الاتحاد السعودي فسخ عقد مهاجمه يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الاتحاد يتجه للاستغناء عن المهاجم المغربي في الصيف المقبل بسبب تراجع مستواه، حيث بدأت الإدارة من الآن البحث عن لاعب بديل.

وانضم النصيري، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فنربخشة التركي، بهدف تعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الغريم الهلال.

وخاض النصيري 10 مباريات مع الاتحاد في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

"كلام غير صحيح"

وقال مصدر مقرب من النصيري، في تصريحات خاصة لكووورة اليوم الإثنين: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "النصيري لاعب مهم جدًا بالنسبة للاتحاد، وهو لاعب أساسي في الفريق، وحتى الآن يقدم مستوى جيدًا، وعقده ممتد مع النادي".

ويرتبط النصيري مع الاتحاد بعقد حتى يونيو 2028.

وتابع المصدر: "فريق الاتحاد يمر بتراجع مستوى، خصوصًا على المستوى المحلي في بطولتي دوري روشن للمحترفين وكأس الملك، لذلك هناك شائعات أيضًا حول مستقبل لاعبين آخرين بالفريق".

وواصل: "النصيري يتمتع بجماهيرية كبيرة كونه من اللاعبين القلائل الذين سجلوا في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس أمم أفريقيا، لذلك أي شائعات من الصحف السعودية تتناولها وسائل الإعلام الأجنبية على نطاق واسع".

وعن ما إذا كانت إدارة الاتحاد تواصلت مع النصيري أو وكيله بخصوص مستقبل اللاعب، رد المصدر بقوله: "لا، لا يوجد تواصل في الوقت الحالي، والإدارة قدمت الدعم اللازم للاعب منذ اليوم الأول له في الفريق".

ويحتل فريق النمور المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 45 نقطة، بعد انقضاء 27 جولة، متخلفًا بفارق 25 نقطة عن المتصدر النصر.

كما ودع الفريق بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي على يد الخلود.

ويستعد زملاء النصيري لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 من دوري النخبة الآسيوي.