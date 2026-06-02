كريسبو: هذا هو الفريق الأكبر في أفريقيا.. مورينيو سينجح في ريال مدريد وهذا موقفي من دوري روشن

أطمح لترسيخ اسمي في أوروبا كمدرب مثلما فعلت كلاعب

التتويج الآسيوي مع العين إنجاز مذهل لأننا تفوقنا على أندية بميزانيات ضخمة

مورينيو يفهم ثقافة ريال مدريد وأتوقع نجاح ولايته الثانية

بعد حديثه في الجزء الأول من حواره مع كووورة الموقع الشقيق في فوتبولكو عن منتخب الأرجنتين، وليونيل ميسي، وحظوظ "التانجو" في كأس العالم 2026، يكشف هيرنان كريسبو في الجزء الثاني جانبًا مختلفًا من شخصيته، وهذه المرة بصفته مدربًا صنع لنفسه اسمًا لافتًا في أمريكا الجنوبية وآسيا، ويطمح الآن إلى فرض بصمته في أوروبا أيضًا.

كريسبو، أحد أبرز مهاجمي الأرجنتين عبر التاريخ، والذي تألق بقميص أندية عملاقة مثل ميلان، وإنتر، وتشيلسي، وحقق ألقابًا عديدة كلاعب، نجح كذلك في ترك بصمة واضحة على مقاعد التدريب، إذ تحول إلى واحد من أبرز المدربين الأرجنتينيين في السنوات الأخيرة.

وقاد كريسبو ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب كوبا سود أمريكانا 2020، أول بطولة قارية في تاريخ الفريق، كما توج ببطولة باوليستا مع ساو باولو البرازيلي في 2021، قبل أن يحقق ثلاثية دوري نجوم قطر، وكأس نجوم قطر، وكأس قطر مع الدحيل في 2022-2023، ثم كتب أحد أهم فصول مسيرته التدريبية مع العين الإماراتي، عندما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2024، متفوقًا على أندية عملاقة بميزانيات ضخمة، مثل الهلال والنصر.

وفي هذا الجزء، يتحدث كريسبو عن طموحه التدريبي، وأسباب تراجع العين بعد التتويج القاري، وتعليقه على الخسارة أمام الأهلي المصري، الذي وصفه بأنه "أكبر نادٍ في أفريقيا"، كما يكشف موقفه من تدريب أحد أندية دوري روشن السعودي، ورأيه في مشروع إنتر ميامي.

ولا يخلو الحوار من الحديث عن الأسماء الكبرى التي أثرت في مسيرته، إذ يتحدث كريسبو بإعجاب واضح عن جوزيه مورينيو، ويتوقع نجاحه حال عودته إلى ريال مدريد، مستندًا إلى الشخصية الاستثنائية التي يتمتع بها المدرب البرتغالي وقدرته على التعامل مع ضغوط الأندية الكبرى.

حوار يكشف الكثير عن عقلية كريسبو المدرب، ورؤيته لكرة القدم، والطريق الذي لا يزال يسعى لمواصلته بعد مسيرة استثنائية داخل المستطيل الأخضر وخارجه. وإلى الجزء الثاني من الحوار: