أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | بنزيما يعود لدائرة الزعيم .. موقف كوليبالي أمام الأهلي ومفاجأة حول لقطة كنو!
- Getty/Ai
بنزيما يرتبط بالهلال وعرض أوروبي يغازل لاعب الفريق!
نادي محلي حقًا يفاوضه .. الهلال يتحرك لضم بنزيما وأتلتيكو يطلب مهاجم الزعيم!
لا حديث يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد؛ بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.
بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، غاب عن مباراة الاتحاد الأخيرة ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب غضبه من العرض المقدّم إليه، لتجديد عقده.
هذا العرض حسب العديد من المصادر العالمية الموثوقة؛ يتمثّل في التجديد لمدة موسم واحد بدون راتب ثابت، مع الحصول على 100% من الحقوق التسويقية لصورته فقط.
ميركاتو الهلال: باهويا هو الخيار الثاني .. حقيقة عرض يوفنتوس لليوناردو وقرار لن يعجب مالكوم!
لا تزال إدارة شركة نادي الهلال، تعمل على قدم وساق، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالصفقات المطلوبة، في ظل "ضيق الوقت"، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.
الهلال نجح في حسم "4" صفقات بشكل رسمي، في ميركاتو يناير، بضم المدافع الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، وسلطان مندش من التعاون، فضلًا عن ثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري، بدعم خاص من الأمير الوليد بن طلال.
- Getty
حالة وفاة تفجع نجم الزعيم .. ومفاجأة تحكيمية حول كنو
بعد فاجعة وفاة والده .. الكشف عن موقف كوليبالي من مواجهة الأهلي ومصير بابلو ماري بالقيد المحلي!
تستمر التساؤلات حول موقف كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.
النجم السنغالي الذي عاد مصابًا بعد المشاركة في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2025، تلقى صدمة شخصية بوفاة والده، مما جعله يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مراسم العزاء.
وهو الأمر الذي يثير التكهنات حول مشاركة كوليبالي بمباراة الأهلي المقبلة، والتي ستؤثر بشكل كبير في سباق المنافسة على الصدارة مع خصمه يوم الإثنين المقبل.
إحراج جديد للهلال.. كواليس صادمة في "تجاهُل" طرد محمد كنو ضد القادسية
فجّر المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الجدل" الذي شهدته مباراة الهلال ضد القادسية، مساء يوم الخميس.
الهلال تعادل (2-2) مع القادسية، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وسط انتقادات كبيرة للحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي أدار المباراة.
وتعالت الأصوات الإعلامية والجماهيرية، وحتى الرسمية من نادي القادسية؛ التي تتهم كلاوس بمساعدة الهلال، على تجنُب الخسارة.
فيديو | "الهلال يتفوق مع الأجنبي أيضًا" .. محمد الشيخ: من قاموا بتشويه الحكم السعودي أصبحوا يطالبون بعودته الآن!
خرج الناقد الرياضي محمد الشيخ، من أجل الدفاع عن الحكام السعوديين، بعد الحملات التي تم شنها ضدهم بحجة إهداء الدوري لفريق الهلال والانحياز لصالحه.
ملف التحكيم في دوري روشن السعودي أثار ضجة في الفترة الأخيرة، بسبب الأخطاء المستمرة والمؤثرة على مسار المباريات، رغم الاعتماد الواضح على الحكام الأجانب.
الشيخ تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" للتأكيد على أن الهلال لا يزال متفوقًا على الصعيد المحلي بغض النظر عن جنسية الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.
- AFP
زوجة ليفاندوفسكي تفاجئ الهلال
"نستمتع بكل لحظة".. زوجة روبرت ليفاندوفسكي تتحدث عن مستقبل اللاعب مع برشلونة وتفاجئ الهلال وأندية أمريكا
تحدثت آنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم العملاق الإسباني برشلونة، عن مستقبل اللاعب مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده مع ناديه.
ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026؛ وسط "جدل" كبير بشأن التجديد لعام إضافي، أو الرحيل بشكلٍ رسمي.
"نادي أبوك أنت وياه؟".. رد غاضب من نجم الفتح على مشجع هلالي طالبه بعدم الانتقال للزعيم!
حالة من الانقسام تعيشها جماهير نادي الهلال السعودي، بشأن الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع سعيد باعطية لاعب فريق الفتح، في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الهلال يعمل بشكل نشط خلال الأيام القليلة الماضية لتعزيز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي، ويستهدف الهجوم بشكل أكبر، بالإضافة للظهير الأيمن لتعويض رحيل جواو كانسيلو.
سعيد باعطية، ظهر كأحد الخيارات المحتملة لتعزيز دفاعات الزعيم، ولكن يبدو أن بعض الجماهير لا توافق على هذه الصفقة.
- Getty
اعتراف كارييو ومعركة انتقام بين الهلال والبليهي
"أخبروني في الطائرة" .. كارييو يعترف بحسرته على مغادرة الهلال قبل قدوم نيمار!
أعرب البيروفي أندريه كارييو، نجم كورينثيانز الحالي والهلال السابق، عن إعجابه الكبير بالنجم البرازيلي نيمار جونيور، كاشفًا عن "مفاجأته" بمعرفة انتقاله إلى قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الصيفي لعام 2023.
أصابع الاتهام تُشير للنصر: معركة "الانتقام" تشتعل بين الهلال وعلي البليهي.. والشرارة بدأت من أروقة الفنادق
الرجل الذي غرس علم الهلال في قلب خصومه، على مدار العديد من المواسم؛ ها هو يُشعل نيران "الحرب"، ضد مجلس إدارته.
هكذا تحوّل المشهد داخل أروقة البيت الأزرق؛ بين قلب الدفاع المخضرم علي البليهي، والمسؤولين في النادي.
البليهي دخل في "حرب" مع مسؤولي الهلال، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".