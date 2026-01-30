Goal.com
Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro League
أحمد فرهود

إحراج جديد للهلال.. كواليس صادمة في "تجاهُل" طرد محمد كنو ضد القادسية

ماذا حدث في هذه اللقطة الجدلية؟!

فجّر المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الجدل" الذي شهدته مباراة الهلال ضد القادسية، مساء يوم الخميس.

الهلال تعادل (2-2) مع القادسية، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وسط انتقادات كبيرة للحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي أدار المباراة.

وتعالت الأصوات الإعلامية والجماهيرية، وحتى الرسمية من نادي القادسية؛ التي تتهم كلاوس بمساعدة الهلال، على تجنُب الخسارة.

  • لقطة محمد كنو "الجدلية" في مباراة الهلال والقادسية

    أشهر اللقطات التي أثارت الجدل في مباراة الهلال والقادسية، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تلك التي جاءت في الدقيقة 20.

    في تلك الدقيقة.. دخل محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال، في مناوشات مع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، نجم نادي القادسية؛ وذلك بالقرب من الخط الجانبي للملعب.

    هذه المناوشات تطورت فيما بعد؛ بقيام كنو بـ"نطحة" على وجه نانديز، دون أن يمنحه الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس "الكارت الأحمر".

    كلاوس اكتفى في هذه اللعبة؛ بإشهار "الكارت الأصفر" ضد ثنائي الهلال والقادسية، بسبب المناوشات التي وقعت بينهما.

  • كواليس "صادمة" في لقطة تجاهُل طرد محمد كنو

    ومن ناحيته.. كشف المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني، كواليس ما حدث في لقطة محمد كنو والأوروجوياني ناهيتان نانديز، ثنائي الهلال والقادسية تواليًا؛ وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    القحطاني أشار في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن الحكم الرابع في المباراة عبدالله الخربوش؛ أوصى حكم الساحة البرازيلي رافائيل كلاوس، بضرورة "طرد" كنو.

    وأوضح القحطاني أن الخربوش شاهد لقطة كنو؛ ووجد أن نجم الهلال قام بـ"سلوك مشين" ضد نانديز، يستحق على إثره الطرد.

    وأضاف: "كلاوس تجاهل توصية الخربوش؛ ليقوم الأخير بالتحدث مع حكام غرفة تقنية الفيديو (فار)، ويطالبهم بتنبيه حكم الساحة بالحالة".

    وأكد عبدالله القحطاني أن حكام "فار"، تجاهلوا هم أيضًا حديث الخربوش؛ لتنتهي اللقطة بإشهار "الكارت الأصفر" فقط، ضد نجم الهلال.

  Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro League

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 32.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

  FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAH

    مسيرة القادسية في الموسم الرياضي الحالي

    فريق القادسية الأول لكرة القدم يقدّم موسمًا جيدًا في 2025-2026؛ ولكنه واجه لعنة حقيقية، اسمها عملاق جدة النادي الأهلي.

    نعم.. القادسية خسر من الأهلي في المربع الذهبي لمسابقة السوبر السعودي؛ قبل أن يسقط أمامه مجددًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودع أغلى الكؤوس من ربع النهائي.

    وبمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يحتل القادسية "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

    وانتفض "بنو قادس" في مسابقة الدوري، بعد التعاقد مع المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز؛ الذي قاد الفريق لـ7 انتصارات وتعادلين، في 9 مباريات.

