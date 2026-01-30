"أخبروني في الطائرة" .. كاريلو يعترف بحسرته على مغادرة الهلال قبل قدوم نيمار!

وكان أندريه كاريلو، شاهدًا على "انتفاضة" الهلال، مع الرئيس السابق فهد بن نافل، بعد انتقاله إلى قلعة الزعيم في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا، على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يتحول إلى البيع النهائي.

وكتب كاريلو تاريخًا كبيرًا مع الهلال، على مدار 177 مباراة رسمية، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 32 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من الألقاب، بين دوري المحترفين السعودي "3" مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين "مرتين"، وكأس السوبر السعودي "مرتين"، ودوري أبطال آسيا "مرتين".

وقرر العقرب البيروفي إنهاء رحلته مع الهلال، في 2023، بعد انتقاله إلى القادسية، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى، فيما تمكن كاريلو من قيادة "بنو قادس" للتأهل إلى دوري روشن للمحترفين، قبل أن يحط الرحال إلى كورينثيانز في صيف 2024.