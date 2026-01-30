Goal.com
أحمد فرهود

"نستمتع بكل لحظة".. زوجة روبرت ليفاندوفسكي تتحدث عن مستقبل اللاعب مع برشلونة وتفاجئ الهلال وأندية أمريكا

ماذا قالت زوجة ليفاندوفسكي؟!..

تحدثت آنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم العملاق الإسباني برشلونة، عن مستقبل اللاعب مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده مع ناديه.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026؛ وسط "جدل" كبير بشأن التجديد لعام إضافي، أو الرحيل بشكلٍ رسمي.

    روبرت ليفاندوفيسكي يعيش أيامه الأخيرة في برشلونة!

    وفي هذا السياق.. ألمحت آنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى رحيل اللاعب عن العملاق الإسباني برشلونة؛ بعد نهاية عقده بشكلٍ رسمي، في 30 يونيو القادم.

    آنا قالت في تصريحات مع صحيفة "أونيت بليخادا" البولندية، مساء اليوم الجمعة: "على الأرجح سيكون هذا الموسم هو الأخير لليفاندوفسكي مع برشلونة.. سننتظر ونرى".

    وأضافت زوجة نجم برشلونة: "سنحاول الاستمتاع بكل لحظة مع الجماهير البرشلونية؛ لأننا ندرك أننا قد لا نُعيش هذه الأجواء، مرة أخرى".

    زوجة ليفاندوفسكي تفاجئ الهلال وأندية الولايات المتحدة

    واستكمالًا لتصريحاتها.. فتحت آنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الباب أمام كل الاحتمالات في مستقبل اللاعب؛ بعد الرحيل عن العملاق الإسباني برشلونة، في الصيف القادم.

    وأوضحت آنا أن العائلة تتعامل مع هذه اللحظة بهدوء ونضج؛ خاصة أن ما يعيشه ليفاندوفسكي حاليًا، هو أمر طبيعي في مسيرة أي نجم كبير.

    واختتمت زوجة ليفاندوفسكي تصريحاتها؛ بالقول: "ماذا بعد؟!.. لا نعلم؛ نحن مستعدون لأي شيء يحدث في المستقبل".

    وبالتالي.. تكون آنا فتحت الباب أمام انتقال المهاجم البولندي إلى نادي الهلال، الذي يريد التعاقد مع اللاعب بقوة؛ إلى إمكانية الذهاب إلى الدوري الأمريكي، وسط اهتمام أكثر من فريق لضمه.

    مسيرة روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة

    المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني برشلونة صيف 2022؛ قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

    صفقة ليفاندوفسكي كلفت خزينة برشلونة، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ45 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام إلى برشلونة.. سجل المهاجم البولندي 113 أهداف وصنع 23 آخرين، خلال 172 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ سواء المحلية أو القارية.

    وتوّج روبرت ليفاندوفسكي بـ5 ألقاب رسمية، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ 2022 وحتى الآن؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: مرتان.

    * السوبر الإسباني: مرتان.

    * كأس ملك إسبانيا: مرة.

    ووصل ليفاندوفسكي مع برشلونة، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ كأفضل نتيجة قارية له، بقميص هذا النادي العملاق.

    مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يواصل تألقه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 52 نقطة من 17 انتصارًا وتعادل في 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    أيضًا.. توّج العملاق الكتالوني بلقب السوبر المحلي للموسم الحالي؛ إلى جانب التأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ضاربًا موعدًا مع نادي ألباسيتي.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. تأهل برشلونة إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ وذلك بعد احتلاله "المركز الخامس" في مرحلة الدوري، برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.

