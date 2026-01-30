"نستمتع بكل لحظة".. زوجة روبرت ليفاندوفسكي تتحدث عن مستقبل اللاعب مع برشلونة وتفاجئ الهلال وأندية أمريكا

تحدثت آنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم العملاق الإسباني برشلونة، عن مستقبل اللاعب مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده مع ناديه.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026؛ وسط "جدل" كبير بشأن التجديد لعام إضافي، أو الرحيل بشكلٍ رسمي.