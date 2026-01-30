لا تزال إدارة شركة نادي الهلال، تعمل على قدم وساق، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالصفقات المطلوبة، في ظل "ضيق الوقت"، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

الهلال نجح في حسم "4" صفقات بشكل رسمي، في ميركاتو يناير، بضم المدافع الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، وسلطان مندش من التعاون، فضلًا عن ثنائي الخليج، مراد هوساوي وريان الدوسري، بدعم خاص من الأمير الوليد بن طلال.

في المقابل، قررت إدارة الهلال، الموافقة على إعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، لمدة "6" شهور، ومحمد القحطاني للتعاون، مع إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبد الإله المالكي، الذي وقّع مع الدرعية، ورحيل كايو سيزار إلى كورينثيانز البرازيلي.

ولعلّ أبرز الأحاديث المتداولة بشأن "ميركاتو" الهلال، هو العمل على ضم أجانب "مواليد"، وسط جدل دائر بشأن العروض المُقدمة إلى ماركوس ليوناردو، ومستقبل علي البليهي وعبد الله الحمدان، الذي ارتبط اسمه بالتوقيع للنصر.