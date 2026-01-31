لا حديث يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد؛ بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، غاب عن مباراة الاتحاد الأخيرة ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب غضبه من العرض المقدّم إليه، لتجديد عقده.

هذا العرض حسب العديد من المصادر العالمية الموثوقة؛ يتمثّل في التجديد لمدة موسم واحد بدون راتب ثابت، مع الحصول على 100% من الحقوق التسويقية لصورته فقط.

ولكن الجديد، هو الربط بين بنزيما والانتقال لناد سعودي آخر في المستقبل، وهو ما قيل إنه الهلال بقيادة سيموني إنزاجي.