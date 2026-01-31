Goal.com
فيديو | "الهلال يتفوق مع الأجنبي أيضًا" .. محمد الشيخ: من قاموا بتشويه الحكم السعودي أصبحوا يطالبون بعودته الآن!

المنافسة مشتعلة في دوري روشن السعودي

خرج الناقد الرياضي محمد الشيخ، من أجل الدفاع عن الحكام السعوديين، بعد الحملات التي تم شنها ضدهم بحجة إهداء الدوري لفريق الهلال والانحياز لصالحه.

ملف التحكيم في دوري روشن السعودي أثار ضجة في الفترة الأخيرة، بسبب الأخطاء المستمرة والمؤثرة على مسار المباريات، رغم الاعتماد الواضح على الحكام الأجانب.

الشيخ تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" للتأكيد على أن الهلال لا يزال متفوقًا على الصعيد المحلي بغض النظر عن جنسية الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.

  • ماذا قال الشيخ؟

    مع اشتعال المنافسة على لقب دوري روشن، بتقلص الفارق بين النصر والهلال إلى 3 نقاط فقط لصالح الزعيم، عاد الحديث مرة أخرى عن الجدل التحكيمي.

    الناقد الرياضي السعودي قال في تصريحاته:"البعض كان يرى أن الحكم السعودي هو من يدعم الهلال ويساهم في فوزه بالدوري".

    وأضاف:"الآن، من كان يشوه الحكم السعودي ويطارده في كل مكان، أصبح اليوم يراه الخيار الأفضل لأن الهلال يتفوق من خلال الحكم الأجنبي".

    وعندما سُئل عن الطرف الذي يقصده بمهاجمة الحكام المحليين:"من على رأسه بطحة ويحسس عليها بدون تسمية، أو بمعنى أدق، أغلب الفرق التي تنافس الهلال في البطولة".

  • ضغوط على الحكم السعودي

    وواصل الشيخ حديثه:"ما يحدث في مباريات الهلال هو معيار للتحكيم الحقيقي، لأن الحكم الأجنبي الذي يقوم النادي بدفع قرابة 400 ألف لإدارة المباريات، يتفوق بشكل واضح على نظيره السعودي من حيث الحضور العالمي والدولي بلا نقاش، لأنه يُحكم في كأس العالم واليورو ودوري أبطال أوروبا".

    وأوضح:"لا يمكن مقارنة الحكم الأجنبي بالسعودي، ولكن حكامنا يتعرضون لضغوط مستمرة ويستمعون لما يقوله النقاد في وسائل الإعلام، كما أن لديهم انتماءات، هناك من هو نصراوي واتحداوي وغيره".

    وتابع:"من المستحيل تحييد الحكم السعودي مهما كان، لذلك الخيار الأفضل للجميع، هو أن تدار المباريات عن طريق حكام محليين بالكامل، حتى يستفيد بالضغط والميول جميع الفرق المشاركة بالبطولة بعدالة واضحة، أو يتم الاعتماد على الأجانب".

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل تحكيمي في مواجهة الهلال والقادسية

    الهلال تعادل (2-2) مع القادسية، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وسط انتقادات كبيرة للحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي أدار المباراة.

    وتعالت الأصوات الإعلامية والجماهيرية، وحتى الرسمية من نادي القادسية؛ التي تتهم كلاوس بمساعدة الهلال على تجنُب الخسارة.

    في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، دخل محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال، في مناوشات مع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، نجم نادي القادسية؛ وذلك بالقرب من الخط الجانبي للملعب.

    هذه المناوشات تطورت فيما بعد؛ بقيام كنو بـ"نطحة" على وجه نانديز، دون أن يمنحه الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس "الكارت الأحمر".

    كلاوس اكتفى في هذه اللعبة؛ بإشهار "الكارت الأصفر" ضد ثنائي الهلال والقادسية، بسبب المناوشات التي وقعت بينهما.

    المحلل التحكيمي عبد الله القحطاني تحدث عن كواليس هذه اللقطة، قائلًا إن الحكم الرابع للمباراة عبد الله الخربوش، أوصى رافائيل كلاوس بضرورة طرد كنو، ولكنه تجاهل الأمر تمامًا، رغم قيام الخربوش بالتواصل مع حكام غرفة الفيديو لإخبارهم بتنبيه حكم الساحة.

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 4 تعادلات، في 18 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 32.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

