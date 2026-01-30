Goal.com
أصابع الاتهام تُشير للنصر: معركة "الانتقام" تشتعل بين الهلال وعلي البليهي.. والشرارة بدأت من أروقة الفنادق

البليهي من سنوات المجد مع الهلال إلى الحرب ضد ناديه..

الرجل الذي غرس علم الهلال في قلب خصومه، على مدار العديد من المواسم؛ ها هو يُشعل نيران "الحرب"، ضد مجلس إدارته.

هكذا تحوّل المشهد داخل أروقة البيت الأزرق؛ بين قلب الدفاع المخضرم علي البليهي، والمسؤولين في النادي.

البليهي دخل في "حرب" مع مسؤولي الهلال، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

لكن الحقيقة أن شعلة هذه "الحرب"، لم تكن وليدة اللحظة؛ بل بدأت منذ ما يقرُب من 3 سنوات ونصف تقريبًا، مع دخول عديد الأطراف فيها.

ودائمًا ما كان اسم نادي النصر يتردد؛ وسط نيران المعارك بين قلب الدفاع المخضرم، والزعيم الهلالي.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض كواليس "حرب" علي البليهي الحالية مع إدارة الهلال؛ إلى جانب فصولها السابقة التي بدأت شعلتها منذ 3 سنواتٍ ونصف، كما ذكرنا..

    كواليس "حرب 2026" بين علي البليهي وإدارة الهلال

    "الحرب" الحالية بين قلب الدفاع المخضرم علي البليهي وإدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، بدأت مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وتحديدًا بعد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    إنزاجي قام بـ"تهميش" البليهي تمامًا؛ حيث أصبح خارج حساباته الفنية في مباريات الهلال، سواء المحلية أو الخارجية.

    هُنا.. طلب البليهي "الرحيل" عن الفريق الهلالي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ لتظهر روايتين بخصوص هذا الأمر، على النحو التالي:

    * أولًا: رواية الإعلامي دباس الدوسري:

    أعلن الدوسري أن مسؤولي الهلال، وافقوا على طلب "رحيل" البليهي، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ ولكنهم اشترطوا أن يكون ذلك إلى نادي الشباب، الذي يرغب في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    وأشار الدوسري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن البليهي رفض الانتقال إلى الشباب؛ حيث طلب من الإدارة الهلالية توقيع "مخالصة مالية"، مقابل تنازله عن المدة المتبقية من عقده.

    نتيجة لذلك.. وحسب الإعلامي الرياضي ذاته؛ قررت إدارة الهلال تحويل قلب الدفاع المخضرم، إلى "التدريبات الانفرادية".

    * ثانيًا: رواية الإعلامي عبدالرحمن الجماز:

    أيّد الجماز معلومات الدوسري؛ فيما يتعلق بقيام إدارة الزعيم الهلالي بتحويل البليهي، إلى "التدريبات الانفرادية".

    لكن الجماز كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الهلال هو من عرض على البليهي "المخالصة المالية" أو الإعارة، بعد طلبه الرحيل عن صفوف الفريق؛ إلا أن اللاعب رفض هذين الحلين، بشكلٍ نهائي.

    وبعد ذلك؛ دخل الإعلاميان في حالة تحدٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن من صاحب المعلومة الأدق والصحيحة.

    أسباب "تعنت" علي البليهي وإدارة نادي الهلال!

    من ما سبق.. نحن أصبحنا أمام حقيقتين مؤكدتين تقريبًا؛ وهما: أن قلب الدفاع المخضرم علي البليهي طلب الرحيل عن نادي الهلال، وأن مجلس إدارة الزعيم حوّله إلى "التدريبات الانفرادية".

    لكننا أصبحنا تائهين بين من الذي "يتعنت" في شروطه، ما بين إدارة الهلال والبليهي؛ وذلك من أجل فك الارتباط، الذي استمر على مدار 8 سنوات ونصف تقريبًا.

    * أولًا: لماذا قد "يتعنت" الهلال في شروطه؟!

    إذا افترضنا أن رواية الإعلامي الرياضي دباس الدوسري هي الصحيحة، بشأن أن إدارة الهلال رفضت "مخالصة" البليهي، حتى مع تنازل اللاعب عن مستحقاته، واشترطت خروجه معارًا إلى نادي الشباب؛ فنحن هُنا سنكون أمام احتمالية الخوف من انتقاله، إلى الغريم التاريخي النصر.

    نعم.. كل التقارير الصادرة من المملكة العربية السعودية، أكدت أن البليهي وضع النصر على رأس خياراته، حال الرحيل عن الهلال؛ خاصة مع تواجد البرتغالي جورج جيسوس كمدير فني للعالمي، وهو الذي كانت تربطه به علاقة قوية أثناء تدريبه الزعيم.

    وبالتالي.. قد يكون مسؤولو الزعيم يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد، من إعارة البليهي إلى الشباب؛ وهما: التخلص من لاعب لا يدخل في حسابات المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، وضمان عدم تدعيم الغريم التاريخي النصر.

    * ثانيًا: لماذا قد "يتعنت" البليهي في شروطه؟!

    وبالجانب الآخر.. إذا افترضنا أن رواية الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز هي الصحيحة، بشأن أن إدارة الهلال عرضت على البليهي إما "المخالصة" أو الإعارة، وأن اللاعب هو من رفضهما؛ فإننا سنكون هُنا أمام احتمالية واحدة فقط لا غير.

    الاحتمالية التي نقصدها هُنا؛ هي أن الهلال عرض على البليهي التنازل عن مستحقاته المالية، مقابل الحصول على "المخالصة".

    وقد يكون البليهي هو من يريد مستحقاته كاملة كنوع من الرد الانتقامي لـ"تهميشه"، ومن ثم السماح له بالرحيل مجانًا للنادي الذي يريده؛ وبالتالي يحقق مكسبين مهمين، هما: "الحصول على قيمة عقده كاملًا من الهلال، ثم الانتقال للنصر".

    وبناء على ذلك؛ قد تكون إدارة الهلال علمت خطة المدافع المخضرم، وقررت معاقبته بـ"التدريبات الانفرادية".

    "حرب" علي البليهي والهلال بدأت قبل أكثر من 3 سنوات

    وسط التحليلات السابقة التي ذكرناها، بخصوص "حرب" المدافع المخضرم علي البليهي مع إدارة نادي الهلال؛ يبدو أن اسم النصر أصبح شريكًا رئيسيًا فيها، وهو ما يُعيدنا إلى صيف 2022.

    وقتها.. البليهي كان في فترة تفاوض مع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لسنواتٍ أخرى.

    وقيل إن الإدارة الهلالية عرضت على البليهي، راتبًا قليلًا لا يتناسب مع قيمته وأهميته في الفريق؛ الأمر الذي دفعه للتفاوض مع النصر، للانضمام إليه.

    الإعلامي الرياضي علي هبة فجّر مفاجأة من العيار الثقيل آنذاك؛ بتأكيده على أن البليهي اجتمع مع مسؤولي النصر، في أحد فنادق العاصمة الرياض.

    وتمسك هبة بصحة معلوماته؛ لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش تفاصيل العقد المحتمل بين الطرفين، حال الرحيل عن الهلال.

    "الحرب" الذي أشعلها البليهي ضد الزعيم الهلالي وقتها؛ دفعت مسؤولي البيت الأزرق للتحرك لإنهائها سريعًا، وذلك بأن وافقوا على شروط اللاعب مع التجديد له رسميًا.

    وعقب "هدنة" طويلة بين الهلال والبليهي، تجددت الحرب في نهاية موسم 2024-2025؛ ولكن هذه المرة بين اللاعب وجماهير الزعيم.

    جماهير الزعيم طالبت بطرد البليهي من النادي، في نهاية موسم 2024-2025، بسبب التراجع الكبير في مستواه؛ بل وهددت مجلس إدارة الهلال، حال الحفاظ عليه.

    ومع كل هذا الغضب الجماهيري، قامت الإدارة الهلالية برئاسة ابن نافل، بتجديد عقد البليهي الذي كان من المقرر أن ينتهي صيف 2025؛ بشكلٍ سري ودون الإعلان الرسمي عنه.

    ثم.. رحلت إدارة ابن نافل، وجاء الرئيس الجديد الأمير نواف بن سعد؛ والذي اشتعلت في عهده "الحرب" الجديدة، مع البليهي.

    كلمة أخيرة.. علي البليهي يخسر التحدي في الهلال

    أخيرًا.. علينا أن نُشير إلى التحوّل الكبير؛ الذي شهده "ملف" المدافع المخضرم علي البليهي داخل نادي الهلال، خلال الأشهر القليلة الماضية.

    ونتذكر جيدًا أن البليهي خرج بتصريحات مثيرة، وسط انتقادات الجماهير الهلالية له؛ معلنًا التحدي أمام الجميع بأنه سيعود إلى أعلى مستوياته، في الموسم الرياضي 2025-2026.

    بل أن المدافع المخضرم قال: "حتى ولو تم زيادة عدد الأجانب؛ سأظل لاعبًا أساسيًا في الهلال".

    وفي النهاية.. خسر البليهي تحديه؛ حيث لم يعد حتى احتياطيًا في صفوف العملاق الهلالي، وذلك في عهد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    خسارة هذا التحدي؛ أوصلنا في النهاية إلى ما نُشاهده حاليًا من حرب مع إدارة الهلال، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

