أصابع الاتهام تُشير للنصر: معركة "الانتقام" تشتعل بين الهلال وعلي البليهي.. والشرارة بدأت من أروقة الفنادق

الرجل الذي غرس علم الهلال في قلب خصومه، على مدار العديد من المواسم؛ ها هو يُشعل نيران "الحرب"، ضد مجلس إدارته.

هكذا تحوّل المشهد داخل أروقة البيت الأزرق؛ بين قلب الدفاع المخضرم علي البليهي، والمسؤولين في النادي.

البليهي دخل في "حرب" مع مسؤولي الهلال، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.

لكن الحقيقة أن شعلة هذه "الحرب"، لم تكن وليدة اللحظة؛ بل بدأت منذ ما يقرُب من 3 سنوات ونصف تقريبًا، مع دخول عديد الأطراف فيها.

ودائمًا ما كان اسم نادي النصر يتردد؛ وسط نيران المعارك بين قلب الدفاع المخضرم، والزعيم الهلالي.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض كواليس "حرب" علي البليهي الحالية مع إدارة الهلال؛ إلى جانب فصولها السابقة التي بدأت شعلتها منذ 3 سنواتٍ ونصف، كما ذكرنا..