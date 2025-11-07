Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | جوائز الفيفا تحقق حلم رونالدو .. واعتراض على تعديل "يخدم المنافس" في نظام المواليد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

