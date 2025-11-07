أخبار النصر اليوم | جوائز الفيفا تحقق حلم رونالدو .. واعتراض على تعديل "يخدم المنافس" في نظام المواليد!

سالم الدوسري يقود ظهورًا مفاجئًا لنجوم الدوري السعودي .. محمد صلاح، عثمان ديمبيلي وجميع المرشحين لجوائز "ذا بيست" 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، المرشحين لجوائزه المختلفة في حفل "ذا بيست"، للعام الحالي 2025.

الجوائز التي تم إعلان المرشحين والمرشحات للفوز بها؛ هي: "أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب ومدربة فئتي الرجال والسيدات، أفضل حارس وحارسة مرمى".

"براءة المسؤولين السعوديين من التلاعب وأحلام كريستيانو رونالدو بدأت تتحقق" .. اختيار سالم الدوسري في جوائز "ذا بيست" أكبر من مجرد ترشيح

"أحترم روني ولكن!" .. كريستيانو رونالدو مطالبًا بدخوله صراع الحذاء الذهبي: إحراز الأهداف في إسبانيا أسهل من السعودية

نشر الصحفي بيرس مورجان الجزء الثاني من حواره المثير مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، والذي تناول عددًا من المحاور الشيقة أبرزها رده الموسع على تفضيل زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني لخصمه اللدود ليونيل ميسي عليه في صراع الأفضل بينهما، وكذلك حلم الفوز بكأس العالم وصراعه حول الأفضل في التاريخ، كما وجه رسالة للمسؤولين عن جائزة الحذاء الذهبي واصفًا أن التسجيل في الدوري الإسباني أسهل من نظيره السعودي. فما الذي قاله في حواره مع الصحفي بيرس مورجان؟

"تخيلوني بملابس سباحة حمراء ولهذا السبب لم أحضر جنازة جوتا!" .. كريستيانو رونالدو يقارن بينه وديفيد بيكهام ويخطط لـ"شيء ما" مع دونالد ترامب

تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال وفريق النصر الأول لكرة القدم، عن بعض الملفات المثيرة للجدل، خارج عالم الساحرة المستديرة.

أبرز هذه الملفات التي تحدث عنها رونالدو، في الجزء الثاني من "حواره المسجل" مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان؛ كانت تلك المتعلقة بغيابه عن جنازة ديوجو جوتا، نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الراحل.

أيضًا.. تطرق الأسطورة البرتغالية في حواره مع مورجان؛ للحديث عن القميص الموقع الذي أهداه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك المقارنة بينه والنجم الإنجليزي التاريخي ديفيد بيكهام.

"سيحب ذلك كثيرًا" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف موقف كريستيانو رونالدو من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

يدعي رينيه مولينستين، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو "سيحب" الانضمام إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي، حيث يقترب اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ من نهاية مسيرتهما الحافلة بالأرقام القياسية. ومع ذلك، فقد تم اقتراح أن هوليوود ستكون وجهة أكثر احتمالاً لنجم النصر الحالي في الدوري الأمريكي إذا تحققت فرص الانضمام إلى فرق في لوس أنجلوس.

"الهلال لا يحتاج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لتحقيق الإنجازات"! .. حقيقة ناقصة أثبتتها المشاركة المونديالية الخادعة والطائرة الجدلية

عندما يتم ذكر اسم عملاق الرياض الهلال؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعرق الأندية الآسيوية والعربية، على الإطلاق.

الهلال أحد الأندية الآسيوية والعربية القليلة، التي تعمل وفق منظومة ثابتة - مهما تغيرت الإدارات -؛ ما يجعل الكثيرين يشبهونه بالفرق الأوروبية.