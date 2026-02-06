Goal.com
مباشر
Karim Benzema - Kante - Ittihad - Riyad 2023Getty
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | كواليس "التخلص" من بنزيما وكانتي .. وكريم يرد على أزمته مع العميد بكلمات مثيرة للجدل!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق السادس من فبراير 2026..

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

