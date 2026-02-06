"أرسل له هدية عيد ميلاده" .. سخرية برازيلية من رونالدو بعد هاتريك بنزيما في الأخدود!

وسط حالة الجدل المحيطة بصفقة انتقاله من الاتحاد إلى صفوف النصر، قرر كريم بنزيما الإعلان عن نفسه مبكرًا، بتسجيل "هاتريك" في شباك الأخدود بدوري روشن السعودي.

الصفقة لم تمر مرور الكرام وأحدثت ضجة هائلة، تسببت في امتناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع فريقه النصر، لاعتقاده بأن انضمام بنزيما للهلال، يأتي كمساعدة للزعيم على حساب باقي المنافسين.

المهاجم الفرنسي المخضرم لم يتأثر كثيرًا بكل ما أثير حوله، وقرر الانطلاق برحلته الجديدة مع الهلال بأفضل شكل ممكن، عن طريق تسجيل 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة، في فوز الهلال 6/0 على الأخدود بالجولة 21 من بطولة الدوري.