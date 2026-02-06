فيديو | "السر في غرفة الملابس" .. الدعيع يكشف المسؤول عن عدم توديع بنزيما بعد مغادرته للاتحاد!

صاحب خروج النجم الفرنسي كريم بنزيما، أمام وسائل الإعلام بعد مباراة الأخدود، الكثير من الجدل؛ وذلك وسط محاولات استدراجه للحديث عن ناديه السابق الاتحاد، وعلاقته مع لاعبي العميد.
ووُجِه سؤال إلى بنزيما، عن سبب رحيله من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ ليرفض اللاعب الرد، مطالبًا بالتركيز على مباراة الهلال والأخدود فقط.
وعند الحديث عن مباراة الأخدود؛ أكد المهاجم الفرنسي أنه شعر بإحساس جيد للغاية، بمشاركة أرضية الملعب مع نجوم الفريق الهلالي.
هُنا.. تم محاولة استدراج بنزيما مجددًا، للحديث عن الاتحاد؛ وذلك بسؤاله عن ما إذا كان قد شعر بأن نجوم الهلال يساعدونه أكثر من لاعبي العميد.
ورفض الفرنسي هذه المحاولات أيضًا، مشددًا على أنه تحدث عن شعوره الجيد باللعب مع نجوم الزعيم الهلالي، وهذا الاختلاف.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فمرة أخرى تم محاولة استدراج النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق الرياض الهلال؛ للحديث عن علاقته بلاعبي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
وسأل المراسل بنزيما، عن سبب عدم توديعه للاعبي الاتحاد؛ وذلك قبل الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
ورد بنزيما على المراسل؛ قائلًا: "أنت لا تعرف.. أنت لا تعرف"، مطالبًا بتوجيه هذا السؤال إلى لاعبي الاتحاد وليس له.