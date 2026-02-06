Goal.com
علي سمير

ضعيف ومجهول "على الورق" عملاق بـ"العين المجردة".. ستيفان كيلر مدافع الاتحاد الجديد الذي سنراه في آسيا فقط!

صفقة لم تصاحبها ضجة هائلة ولكنها قد تفيد الاتحاد

وسط الجدل المثار حول إضراب كريستيانو رونالدو، وامتناعه عن خوض الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، وضجة انضمام كريم بنزيما للهلال، قرر العميد إبرام صفقة شتوية متأخرة!

الاتحاد تعاقد مع قلب دفاع جديد، وهو سيتفان كيلر لاعب ليماسول القبرصي، في صيغة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لتعزيز صفوف المدرب سيرجيو كونسيساو.

الصفقة كانت غريبة نوعًا ما لأن الإعلان عنها جاء بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوي في السعودية، كما أن اللاعب يعتبر مجهولًا إلى حد كبير بالنسبة لعشاق دوري روشن.

ولذلك، قررنا إلقاء نظرة على مسيرة المدافع الكاميروني الذي انضم مؤخرًا للعميد..

  • رحلة "في الظل" قبل الانضمام للاتحاد

    كيلر يتمتع بخبرة اكتسبها من خلال التنقل بين مختلف الدول التي تواجد بها وعلى رأسها إسبانيا، ولكن أغلبها تجارب "في الظل"، حيث بدأ رحلته في أوروبا عن طريق نادي ديبورتيفو ألافيس للشباب ثم الفريق الثاني.

    المدافع الشاب لم يلعب سوى مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني "لا ليجا"، كانت أمام قادش لمدة ربع ساعة فقط، وهُزم وقتها فريقه 3/1 في يناير 2021، وجلس على الدكة بالفريق الأول في مناسبات قليلة في ذلك الموسم.

    الكاميروني لم يعرف طريقه نحو الأضواء في إسبانيا، واستمر بعيدًا عنها لفترة، قبل أن يتجه نحو اختبار نفسه في مكان آخر، وهو الدوري الكرواتي مع إسترا، ولعب معه لمد موسم واحد فقط قبل العودة لألافيس في صيف 2025، وهنا قرر الذهاب إلى قبرص .. المكان الذي شاهده فيه الاتحاد وقرر جلبه هذا الشتاء.

    صاحب الـ24 سنة الذي يجيد اللعب في قلبي الدفاع "الأيمن والأيسر"، بالإضافة إللى مركز الظهير الأيمن، انضم حديثًا إلى ليماسول القبرصي الصيف الماضي، ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن الاتحاد جلبه مقابل 500 ألف يورو.

    الموسم الذي قضاه كيلر في كرواتيا كان محبطًا، حيث شارك خلاله في 16 مباراة فقط بكل البطولات، ولكن وضعه اختلف هذا الموسم مع ليماسول، بظهوره في 21 مباراة على جميع المستويات، مما ساهم في تطوير مستواه وظهوره بشكل أفضل.

  • عملاق صاحب مسيرة مغمورة

    على الورق .. كيلر صفقة لا تدعو للحماس كثيرًا مع الاتحاد، لأن مسيرة اللاعب تبدو متواضعة للغاية، مما يثير التساؤلات حول التعاقد معه دونًا عن بعض اللاعبين الآخرين الذين كان يمكن جلبهم من فرنسا أو ألمانيا أو إنجلترا أو إسبانيا.

    المدافع الكاميروني ليس لاعبًا دوليًا في بلاده، وحصل على استدعاء سابق لفريق تحت 23 سنة دون أي بصمة تذكر، مما يعكس حالة التهميش التي يعيشها، لأنه يأتي خلف العديد من اللاعبين الأكثر كفاءة وشهرة منه.

    مقاطع الفيديو ليست معيارًا دقيقًا للحكم على اللاعبين، وفي الكثير من الأحيان تخدع المشجعين بل حتى المسؤولين عن التعاقدات ببعض الفرق، ولنا في أوروبا الكثير من النماذج السيئة.

    ولكن بالنظر عن طريق العين المجردة إلى اللقطات المنتشرة حول أسلوب لعب كيلر وأسلوبه، سنجد أنه موهبة تستحق الاهتمام والترقب، اللاعب يتمتع ببنية جسمانية قوية وطوله يبلغ 190  سنتيمتراً، ومميز للغاية في الكرات العالية والمواجهات الفردية مع المهاجمين.

    مدافع الاتحاد الجديد و"وفقًا للمقاطع" يجيد الخروج بالكرة والتعامل مع الضغط، ويتمتع بدرجة عالية من خفة الحركة، وهي أمور ضرورية وواجبة في كرة القدم الحديثة، وبكل تأكيد المدرب سيرجيو كونسيساو سيحتاج لها فيما تبقى من الموسم.

    ليماسول يعتمد على خطة بها 3 قلوب دفاع كان أحدهم كيلر، وهو أمر غير موجود مع سيرجيو كونسيساو بشكل عام، باستثناء ما قام به مؤخرًا في مباراتي الأخدود والقادسية، وربما سيحاول تطبيق الأمر بشكل أكبر بعد هذه الصفقة في المباريات التي سيظهر بها الكاميروني، ولكن في أي مناسبات سيلعب صاحب الـ24 سنة؟

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كيف يستفيد منه كونسيساو؟

    رغم أن الإعلان عن ضم كيلر جاء اليوم، الجمعة، إلا أن صحيفة الرياضية، سبق أن كشفت عن توقيع اللاعب للاتحاد بالفعل يوم 3 فبراير الجاري، بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوي.

    وأشارت الصحيفة عبر مصادرها الخاصة، إلا أن كيلر سيتواجد ضمن قائمة الفريق في نخبة دوري أبطال آسيا، وذلك لأن قيده في دوري روشن السعودي ليس ممكنًا الآن.

    بكل تأكيد هذه الصفقة لا تكفي جماهير الاتحاد بعد الوداع الصادم لكريم بنزيما في منتصف الموسم، ولا تقترب من مكانة التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من فنربخشه.

    ولكنها تظل إضافة خاضعة للمراقبة والدراسة، لعل وعسى تنجح، حتى وإن كان تألق كيلر مع ليماسول جاء من لعبه بخطة يتواجد فيها 3 قلوب دفاع، عكس طريقة كونسيساو التي تعتمد على قلبين فقط باستثناء حالتي الأخدود والقادسية التي ذكرناها، عندما أشرك الثلاثي دانيلو بيريرا وفابينيو وحسن كادش.

