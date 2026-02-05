اجتماع "شُورى" يطلق الوحش: الأهلي سيتحكم في الميركاتو.. رياض محرز "الضحية" وخطط الهلال وكريستيانو رونالدو مهددة

بينما تنشغل أندية السعودية، بوضع خطط ترميم صفوفها؛ يبدو أن النادي الأهلي سيتجاوز حدود المنافسة التقليدية، ويتحوّل من مشارك في سوق الانتقالات، إلى "مهندس" يصيغ ملامح الميركاتو في 2026 و2027.

نعم.. الأهلي الذي اشتكى من عدم حصوله على دعم رسمي، مثل الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد"، منذ إطلاق برنامج الاستقطابات السعودي في 2023؛ سيكون هو "الوحش" الذي يخشاه الجميع في الميركاتو، خلال الفترة القادمة.

وحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز؛ سيتحصل الأهلي على الحصة الأكبر من الدعم المالي الرسمي، في صيفي 2026 و2027.

الجماز قال في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن": "أنا كنتُ من بين القلائل الذين تشرفوا بحضور اجتماع وزيري الرياضة والإعلام، في جزيرة شُورى بالبحر الأحمر".

وكشف الجماز عن أن هذا الاجتماع ذكر بـ"الأرقام"، الدعم المالي الرسمي لكل نادٍ في دوري روشن السعودي؛ مشددًا على أن الأهلي سيتحصل على الحصة الأكبر في 2026 و2027، بالفعل.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لستُ مخولًا بذكر المبلغ؛ لكن ما أستطيع قوله.. أنه بنهاية عمل برنامج الاستقطابات في صيف 2027، سيكون الرباعي الكبير قد تحصل على نفس الأرقام تقريبًا من الدعم - على مدار 4 سنوات -".

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة؛ كيف سيتحوّل الأهلي إلى "الرقم الصعب" في الميركاتو، وكيف سيؤثر ذلك على نجوم الفريق الحاليين والأندية المنافسة..