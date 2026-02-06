فيديو | "الهلال أوقف انتقال سعود عبد الحميد إلى النصر" .. تفاصيل مفاجئة تكشف القصة الكاملة وراء تمرد رونالدو!

لا يزال غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر المشهد في دوري روشن السعودي .. صفقة كريم بنزيما إلى الهلال أشعلت كل شيء، وصاحب الـ41 سنة منقطع عن المشاركة حتى الآن، وهناك مفاجأة تخص سعود عبد الحميد وراء تلك الأزمة.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال هذا الأسبوع، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الرياض في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين.

رونالدو عاد مرة أخرى إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي، ولكن وفقًا للعديد من التقارير والصحف العالمية، فإنه لن يتواجد في مباراة الاتحاد المقرر لها اليوم، الجمعة، في الجولة 21 من بطولة الدوري.

وفي هذا السياق، خرج برنامج "في المرمى" للحديث عن تفاصيل الأزمة وسر غضب رونالدو وحالة الإضراب التي يعيشها..