ظهور كانتي أنقذ الموقف: مساعد كونسيساو يفاجئ لاعبي الاتحاد بعد تهديده بـ"الاستقالة"!

لا تزال تبعيات الميركاتو الشتوي، تلقي بظلالها على أجواء نادي الاتحاد، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لاثنين من أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، والذي كان بمثابة "العنوان الرئيس" للانتقالات السعودية، جنبًا إلى جنب مع ميركاتو الهلال.

وبعد فترة من الشد والجذب، أحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، كبرى مفاجآت الفترة الشتوية، بانتقاله إلى صفوف الهلال، وذلك على خلفية أزمته مع الإدارة الاتحادية بشأن تجديد عقده، فيما رحل مواطنه نجولو كانتي، في آخر ساعات الميركاتو، إلى فنربخشه.

في المقابل، تمكن الاتحاد من تدعيم هجومه، بصفقتين أجنبيتين، حيث تعاقد مع كلٍ من جورج إيلينيكنا من موناكو، ويوصف النصيري من فنربخشه، كما قرر إنهاء إعارة طلال حاجي وفرحة الشمراني، ليتم استعادتهما من الرياض.