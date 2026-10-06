Tavernes de la Valldigna نظرة عامة

Caicedo é multado por dirigir supercarro de £ 160 mil ilegalmente

O meio-campista do Chelsea, Moises Caicedo, recebeu uma penalização de oito pontos na carteira de motorista e uma multa após ser flagrado dirigindo seu supercarro de luxo de £ 160.000 sem carteira válida nem seguro perto do centro de treinamento do clube. O incidente deixa Caicedo a apenas quatro pontos de uma possível suspensão, acrescentando drama fora de campo às suas atuais dificuldades com lesão na temporada em andamento.