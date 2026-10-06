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Tavernes de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna نظرة عامة

FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDAD

Caicedo é multado por dirigir supercarro de £ 160 mil ilegalmente

O meio-campista do Chelsea, Moises Caicedo, recebeu uma penalização de oito pontos na carteira de motorista e uma multa após ser flagrado dirigindo seu supercarro de luxo de £ 160.000 sem carteira válida nem seguro perto do centro de treinamento do clube. O incidente deixa Caicedo a apenas quatro pontos de uma possível suspensão, acrescentando drama fora de campo às suas atuais dificuldades com lesão na temporada em andamento.

M. CaicedoPremier League
FRANCE-CULTURE-MEDIA-TELEVISION-FESTIVAL-PORTRAIT

Agüero rasga elogios a estrela espetacular do Chelsea

O ex-atacante do Manchester City Sergio Aguero expressou sua admiração pelo meia do Chelsea Cole Palmer, descrevendo o jogador da seleção da Inglaterra como espetacular. A lenda argentina também compartilhou suas opiniões sobre as chegadas recentes em Stamford Bridge sob o comando do técnico Xabi Alonso, destacando a importância de construir uma estrutura defensiva sólida para dar suporte a um excelente setor ofensivo.

Sergio AgüeroC. Palmer
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
8Hull crestHull52216428
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9Newcastle crestNewcastle52219908
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10Chelsea crestChelsea52121012-27
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11Ipswich crestIpswich5203711-46
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12Manchester United crestManchester United51228805
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