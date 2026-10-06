Tavernes de la Valldigna نظرة عامة

O meio-campista do Chelsea, Moises Caicedo, recebeu uma penalização de oito pontos na carteira de motorista e uma multa após ser flagrado dirigindo seu supercarro de luxo de £ 160.000 sem carteira válida nem seguro perto do centro de treinamento do clube. O incidente deixa Caicedo a apenas quatro pontos de uma possível suspensão, acrescentando drama fora de campo às suas atuais dificuldades com lesão na temporada em andamento.
Prévia completa de Chelsea x Bournemouth pela Premier League. Analisamos os resultados da 5ª rodada, o momento das equipes e os principais temas antes do confronto deste sábado à tarde em Stamford Bridge.
O ex-atacante do Manchester City Sergio Aguero expressou sua admiração pelo meia do Chelsea Cole Palmer, descrevendo o jogador da seleção da Inglaterra como espetacular. A lenda argentina também compartilhou suas opiniões sobre as chegadas recentes em Stamford Bridge sob o comando do técnico Xabi Alonso, destacando a importância de construir uma estrutura defensiva sólida para dar suporte a um excelente setor ofensivo.