Union Sint-Gillis dan FK Bodø/Glimt bermain imbang 3-3 setelah laga yang sebagian besar berlangsung spektakuler pada leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Klub Belgia itu sempat tampak akan menang 3-2 lewat gol telat Promise David, tetapi Odin Bjørtuft menolak membiarkannya terjadi. Calon lawan NEC di play-off akan kembali saling berhadapan Kamis pekan depan, kali ini di Aspmyra Stadiondi Norwegia.

Union menatap duel ini dengan penuh percaya diri. Klub asal Brussel itu pada Jumat lalu memenangkan Piala Super Belgia lewat adu penalti atas Club Brugge. Bodø memenangi lima laga liga terakhirnya dan kembali terlibat dalam persaingan gelar bersama Viking FK.

Mengingat penampilan luar biasa Bodø di Liga Champions, tim itu sebelumnya layak dianggap sebagai favorit dalam duel dua leg ini. Klub Norwegia tersebut, yang baru disingkirkan Sporting Portugal di babak 16 besar, juga melancarkan pukulan pertama.

Kapten Patrick Berg berdiri di belakang bola untuk mengambil tendangan bebas setelah laga berjalan hampir 20 menit dan melengkungkan bola dengan indah ke belakang kiper Vic Chambaere yang tak berdaya, pengganti Kjell Scherpen yang hengkang ke Ipswich Town: 0-1.

Meski mendapat pukulan itu, Union hanya butuh lima menit untuk menyamakan kedudukan. Kiper Nikita Haikin hanya mampu mengantisipasi umpan silang dari sisi kanan dengan kurang sempurna dan Raul Florucz memaksimalkannya dengan sepakan keras mendatar: 1-1.

Dalam babak pertama yang spektakuler itu, Bodø menjadi tim berikutnya yang kembali menghantam. Ola Brynhildsen merasakan sentuhan tangan Kevin Mac Allister, jatuh dengan mudah, dan melihat wasit menunjuk titik putih. Ole Blomberg tidak gagal: 1-2.

Babak pertama belum selesai sampai di situ. Pada menit keempat masa injury time, Florucz kembali menunjukkan kelasnya. Pemain Austria itu menyambar umpan silang Guilherme Smith dengan aksi akrobatik menjadi gol: 2-2.

Pada babak kedua, Bodø terlihat puas dengan hasil imbang. Union mencoba membangun tekanan di beberapa momen, tetapi tampak kurang memiliki daya gedor.

Beberapa menit sebelum waktu normal usai, Union akhirnya menghantam telak. Pemain pengganti David mengejutkan Haikin di tiang dekat. Euforia itu cepat lenyap karena pada masa injury time, bek Bjørtuft menanduk Bodø menuju hasil yang menjanjikan: 3-3.