Bodø/Glimt menyingkirkan Union Sint-Gillis dan akan menghadapi NEC di play-off Liga Champions

FK Bodø/Glimt tinggal selangkah lagi menuju satu musim baru di fase liga Liga Champions. Tim Norwegia itu, setelah bermain imbang 3-3 melawan Union Sint-Gillis pekan lalu, terlalu tangguh bagi wakil Belgia tersebut di leg kedua dengan kemenangan 3-2. Pada babak perpanjangan waktu, Andreas Helmersen mencetak gol penentu. Bodø akan menghadapi NEC di play-off, yang kemudian pada malam harinya menyingkirkan Olympiakos.

Laga pertama pekan lalu sudah menjanjikan banyak tontonan spektakuler untuk leg kedua. Union dua kali bangkit dari ketertinggalan dan bahkan unggul pada menit ke-88, sebelum Odin Bjørtuft pada menit ke-91 menentukan skor akhir menjadi 3-3.

Bek tengah itu tentu juga tampil sejak awal di Aspmyra Stadion, tempat para suporter tidak melihat gol pada babak pertama. Kabar buruk bagi tuan rumah adalah cederanya Jostein Gundersen, yang digantikan veteran Haitam Aleesami (35).

Sekitar lima menit setelah jeda, Bodø memukul lebih dulu. Jens Petter Hauge dengan apik mengontrol umpan silang sulit dan menemukan ruang untuk Ole Blomberg, yang melepaskan tembakan indah dari tepi kotak penalti lewat bawah mistar untuk menjadi gol: 1-0.

Sepuluh menit kemudian, wakil Belgia mencetak gol penyama kedudukan yang tak kalah indah. Darius Olaru memberi umpan kepada Guilherme Smith, yang bergerak ke dalam dengan kecepatan tinggi dan menemukan sudut atas gawang lewat tembakan kerasnya: 1-1.

Setelah itu, giliran Bodø kembali menggetarkan jala. Setelah serangan Norwegia yang indah, Blomberg dari jarak dekat digagalkan kiper Vic Chambaere, tetapi sang penjaga gawang tak berdaya menghadapi bola rebound dari Hauge: 2-1.

Sama seperti pekan lalu, fase akhir laga di atas Lingkar Arktik juga menjadi sesuatu yang layak dikenang. Pada menit ke-88, Mohammed Fuseini membuat tribune terdiam lewat sepakan melengkungnya yang tinggi: 2-2.

Tim tamu memaksakan perpanjangan waktu, tetapi memulainya dengan sepuluh pemain. Pada menit ketujuh masa injury time, Kamiel Van De Perre menerima kartu kuning keduanya karena tekel terlambatnya terhadap Hauge.

Dalam perpanjangan waktu, sepuluh pemain Brussels itu lama bertahan dengan apik, tetapi ketika hanya beberapa menit tersisa, mimpi Liga Champions mereka hancur berantakan. Massiré Sylla menembakkan bola tepat di depan garis gawang ke arah wajah Helmersen yang sangat beruntung: 3-2.