Berbicara kepada situs resmi klub setelah kepindahannya ke kasta tertinggi Inggris, pemain berusia 21 tahun itu menikmati babak baru dalam kariernya sambil menegaskan kesiapan untuk membuktikan diri di level tertinggi: "Saya telah mengikuti Premier League sejak lama, ini tantangan baru bagi saya."

Ia juga mengungkapkan kekaguman yang besar terhadap warisan klub barunya, sambil menegaskan targetnya untuk membawa lebih banyak trofi ke Selhurst Park: "Dan Crystal Palace saya sukai, karena saya telah mengikuti mereka sejak lama. Mereka pantas memenangkan tiga trofi dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi."