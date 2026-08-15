AFP
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Crystal Palace tuntaskan perekrutan winger serbabisa Israel Anan Khalaili senilai £21 juta
Talenta Haifa dapat transfer
Klub asal London Selatan itu telah mengonfirmasi kedatangan penyerang serbabisa tersebut dari Union Saint-Gilloise dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar £21 juta, dalam kontrak hingga 2031. Sudah mengoleksi 16 penampilan untuk Israel dan mampu bermain sebagai bek sayap atau winger, Khalaili menembus tim utama di Maccabi Haifa dengan catatan 15 gol dalam 52 pertandingan, sekaligus meraih Piala Super 2023. Perkembangannya berlanjut di Belgia, tempat ia membantu mengakhiri penantian 90 tahun untuk gelar liga pada 2024-25 sebelum mengangkat Piala Belgia musim lalu.
- AFP
Rekrutan baru membidik kesuksesan
Berbicara kepada situs resmi klub setelah kepindahannya ke kasta tertinggi Inggris, pemain berusia 21 tahun itu menikmati babak baru dalam kariernya sambil menegaskan kesiapan untuk membuktikan diri di level tertinggi: "Saya telah mengikuti Premier League sejak lama, ini tantangan baru bagi saya."
Ia juga mengungkapkan kekaguman yang besar terhadap warisan klub barunya, sambil menegaskan targetnya untuk membawa lebih banyak trofi ke Selhurst Park: "Dan Crystal Palace saya sukai, karena saya telah mengikuti mereka sejak lama. Mereka pantas memenangkan tiga trofi dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi."
Klub London itu membentuk ulang opsi serangan mereka
Perekrutan ini menegaskan perombakan skuad yang ambisius dan terukur oleh jajaran petinggi Crystal Palace untuk memberi Sage kedalaman lebih di berbagai lini musim ini. Penyerang serbabisa itu menjadi rekrutan kelima Palace pada musim panas ini, setelah mendatangkan duo bek Oscar Mingueza dan Takehiro Tomiyasu dengan status bebas transfer.
Lini serang mereka juga semakin diperkuat oleh Dwight McNeil yang datang dalam kesepakatan pertukaran untuk Brennan Johnson, bersama Evann Guessand yang kembali dengan status pinjaman selama semusim dari Aston Villa.
- Buzzi
Ujian kontinental menantang pendatang baru
Sage kini harus mengintegrasikan rekrutan terbarunya ke dalam kerangka taktik jelang rangkaian laga domestik yang tanpa henti dan kampanye Liga Europa yang krusial. Beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan fisik dan tempo tinggi Premier League pada akhirnya akan menentukan apakah pemain muda itu bisa mengamankan tempat reguler di lini depan.
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