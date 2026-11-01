Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le premier match de Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United se termine par un match nul, avec un but de Bruno Fernandes pour les visiteurs.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Toutes les infos sur le bonus de bienvenue et le code promo Winamax.

Découvrez notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs en France mis à jour en novembre 2026

Retrouvez et comparez les meilleurs bonus paris sportifs proposés en ce moment par les bookmakers français.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Manchester United

Double chance - Nul ou Manchester United à la cote de 2,05 sur Unibet

Mi-temps - Moins de 0,5 but à la cote de 3,60 sur Unibet

Bruno Fernandes buteur à tout moment à la cote de 3,00 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 1-1 Manchester United

Pronostic des buteurs : Liverpool - Alexander Isak ; Manchester United - Bruno Fernandes

Liverpool a été peu convaincant à domicile sous les ordres d'Andoni Iraola. Les Reds se sont toutefois imposés 3-1 à Crystal Palace lors de leur dernière sortie, un succès qui leur permet d'intégrer le top 4. Liverpool a remporté trois de ses quatre derniers matchs de Premier League.

Manchester United a inscrit deux buts dans le temps additionnel pour arracher le match nul 4-4 face à Aston Villa il y a quinze jours. Ce retour tardif n'a pas suffi à sauver Michael Carrick, limogé quelques jours plus tard.

La nomination de Mauricio Pochettino a été confirmée peu après, l'ancien entraîneur de Tottenham quittant son poste de sélectionneur des États-Unis. Il hérite d'une équipe installée en zone de relégation, avec une seule victoire en championnat cette saison.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Manchester United

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Pochettino pour un début prometteur

Le bilan de Liverpool, une seule victoire en cinq matchs à domicile en Premier League, offre un espoir aux visiteurs. Arsenal et Manchester City se sont déjà imposés à Anfield cette saison sans encaisser le moindre but.

Les dernières semaines de Carrick à la tête de United ont été agitées. Des joueurs, actuels et anciens, ont ouvertement critiqué la direction et la hiérarchie du club. Cela laisse penser que beaucoup auraient accueilli ce changement avec soulagement. Ils seront donc motivés à se montrer devant leur nouveau patron.

Pochettino a connu des débuts positifs dans chacun de ses précédents postes en club. Le technicien de 54 ans a remporté deux de ces rencontres et en a fait match nul lors de quatre autres, sans jamais perdre.

Sa première sortie à la tête de Chelsea s'était également déroulée face à Liverpool. Les deux équipes s'étaient neutralisées 1-1 en août 2023, avec des buts d'Axel Disasi et Luis Diaz. Nous nous attendons à ce que Pochettino signe un nouveau début positif avec son nouveau club, un pari qui offre une cote intéressante.

Liverpool vs Manchester United Pronostic 1 : Double chance - Nul ou Manchester United à la cote de 2,05 sur Unibet

Une première période sous tension

Pochettino aura besoin de temps pour mettre en place son style de jeu offensif et intense. Ses précédents premiers matchs avec de nouveaux clubs ont plutôt été pauvres en buts. Ces six rencontres se sont toutes terminées avec deux buts ou moins, dont deux se sont soldées par un 0-0.

La priorité de Pochettino lors de ce premier match sera probablement de stopper l'hémorragie défensive. United a encaissé deux buts ou plus lors de chacun de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Cela doit changer.

Cette saison, les matchs de Premier League de United ont eu tendance à être beaucoup plus ouverts après la pause. Seulement 29 % de leurs buts marqués, et 37 % de leurs buts encaissés, sont survenus en première période.

Les rencontres de Liverpool suivent une tendance similaire. Les Reds n'ont marqué que 36 % de leurs buts de Premier League avant la mi-temps. Ils ont atteint la pause sur un score de 0-0 lors de deux de leurs cinq matchs à domicile en championnat.

Malgré quelques soucis défensifs, 60 % des matchs à l'extérieur de United en championnat se sont également soldés par un score vierge à la mi-temps. Miser sur la poursuite de cette tendance offre de la valeur, avec une probabilité implicite d'environ 28 %.

Liverpool vs Manchester United Pronostic 2 : Mi-temps - Moins de 0,5 but à la cote de 3,60 sur Unibet

Fernandes pour faire trembler les filets à Anfield

Bruno Fernandes fait partie des joueurs ayant publiquement critiqué Carrick. Il a donc clairement une raison d'être motivé pour prouver sa valeur après ce changement de régime. L'international portugais est en bonne forme, avec trois buts lors de ses quatre dernières apparitions en club et en sélection.

Bien qu'il se soit montré moins créatif cette saison, les statistiques de buts de Fernandes restent positives. Il a même amélioré ses chiffres par rapport à la saison dernière. Fernandes marque en moyenne un but toutes les 203 minutes en Premier League cette saison.

Fernandes tente également sa chance plus souvent cette saison. Il tire en moyenne 3,4 fois par match, son meilleur taux sur une saison de Premier League.

Le milieu de terrain a inscrit six buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues avec son club. Au vu de sa forme actuelle, il représente un bon pari en tant que buteur à tout moment, avec une probabilité implicite d'environ 33 %.

Liverpool vs Manchester United Pronostic 3 : Bruno Fernandes buteur à tout moment à la cote de 3,00 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+