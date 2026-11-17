Lyon menjamu Union Saint-Gilloise pada Kamis, 10 Desember 2026, di Groupama Stadium, Lyon.

Olympique Lyonnais dan Royale Union Saint-Gilloise belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif. Laga Liga Europa UEFA mendatang akan menjadi pertemuan pertama mereka di pentas Eropa. Kedua klub memandang pertandingan menjelang akhir tahun ini sebagai langkah penting untuk meraih tiket otomatis atau posisi unggulan yang menguntungkan di babak gugur.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Union Saint-Gilloise, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Europa Lyon vs Union St.Gilloise dimulai?

Lyon vs Union Saint-Gilloise berlangsung di Groupama Stadium, Lyon, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Lyon vs Union St.Gilloise?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Europa Lyon vs Union St.Gilloise mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub (Olympique Lyonnais): Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Lyon adalah cara yang paling dapat diandalkan dan aman.

Membeli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Lyon adalah cara yang paling dapat diandalkan dan aman. Tribune tandang Union Saint-Gilloise: Suporter tim tamu yang ingin duduk di blok khusus pendukung tim tamu perlu mengurusnya langsung melalui portal tiket resmi Royale Union Saint-Gilloise untuk mengetahui ketentuan alokasi, persyaratan voucer perjalanan, dan rincian pengambilan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Lyon vs Union St.Gilloise?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Europa Lyon vs Union St.Gilloise:

1. Kanal resmi klub

Tribune suporter dan sudut stadion: Mulai dari €15 hingga €25 .

Mulai dari . Tribune tengah standar dan sisi memanjang lapangan: Berkisar dari €26 hingga €65 .

Berkisar dari . Tiket masuk umum premium: Harga antara €76 dan €120+ .

Harga antara . VIP dan layanan premium: Berkisar dari €150 hingga €300+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas / penjualan kembali umum: Mulai sekitar €35 hingga €55 .

Mulai sekitar . Tribune tengah dan sisi memanjang lapangan, penjualan kembali: Umumnya berkisar antara €70 dan €150 .

Umumnya berkisar antara . Kursi premium dan tengah, penjualan kembali: Harga meningkat dari €160 hingga €250+.

Lyon vs Union St.Gilloise di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Lyon vs Union St.Gilloise

Lyon mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Brest di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 3-0 dari Hoffenheim di Liga Europa. Satu hasil positif mereka adalah kemenangan 2-0 atas Angers di liga. Lyon mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Union Saint-Gilloise memenangi kelima pertandingan kompetitif terakhirnya. Mereka terakhir mengalahkan Genk 1-0 di Divisi Utama A Belgia, setelah sebelumnya meraih kemenangan tandang 1-2 atas Celta Vigo di Liga Europa. Kemenangan 4-0 atas Hapoel Beer Sheva menjadi hasil paling menonjol dalam rentang tersebut. Union mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan itu.

Lyon vs Union St.Gilloise: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan antara Lyon dan Union Saint-Gilloise saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.