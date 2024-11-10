أخبار الهلال اليوم | الحقيقة خلف منع الرئيس من دخول الأول بارك، وخبير تحكيمي يُهاجم جورج جيسوس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 نوفمبر 2024.
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بعد إصابة سالم الدوسري .. نايف هزازي مهاجمًا مشعل صبياني: ماذا نسمي هذا التعمد؟!
لاعب الاتفاق في مرمى النيران بسبب نجم الهلال..
جدل نيمار خارج الملعب مستمر .. غرفة ابنته "مافي" تثير غضب صديقة أماندا كيمبرلي!
البرازيلي اعترف بهيلينا لكن الجدل حولها مستمر..
مستشهدًا بواقعة سلمان الفرج .. الشنيف يشكك في عدالة المنافسة بدوري روشن: ماذا لو حدث هذا لأندية الصندوق؟!
حالة استياء واضحة بعد ما شهدته الجولة العاشرة من دوري روشن..
خبير تحكيمي مهاجمًا جورج جيسوس: تصريحك هو ما يثير الشكوك ولا يمكنك إثبات صحة كلامك!
مدرب الهلال في مرمى الاتهامات..
"لم يحقق أي بطولة مع السعودية" .. إعلامي يُهاجم سالم الدوسري ويرفض وصفه بـ"الأسطورة"!
هجوم على سالم الدوسري قبل ظهوره مع الأخضر أمام أستراليا!
فيديو | ليست من عصر الأبيض والأسود .. تصرف غريب من ميتروفيتش تجاه نجم الهلال في مباراة الاتفاق
شاهد ما فعله البليهي مع زميله
"يجلب لنا الحظ" .. نجم وولفز يتغنى بزيارة روبن نيفيش بعد الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي
بعد فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة (2-0)..
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
"خطاب رسمي" يبرئ النصر .. الحقيقة الكاملة وراء منع فهد بن نافل من دخول الأول بارك
بعد مطالبة وزير الرياضة بالتحقيق في هذه الواقعة..