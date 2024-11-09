"يجلب لنا الحظ" .. نجم وولفز يتغنى بزيارة روبن نيفيش بعد الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي

بعد فوز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة (2-0)..

أعرب ماتيوس كونيا، مهاجم فريق وولفرهامبتون، عن سعادته الكبيرة بزيارة البرتغالي روبن نيفيش، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، لناديه السابق، بعد تحقيق الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي، على حساب ساوثهامبتون.

وفاز وولفز، على ملعبه مولينيو، بثنائية نظيفة في شباك ساوثهامبتون، عن طريق بابلو سارابيا وماتيوس كونيا في الدقيقتين 2 و51، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى 6 نقاط، موقعًا على انتصاره الأول في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وقال المهاجم البرازيلي عقب اللقاء، إن زيارة روبن نيفيش قد جلبت للفريق الحظ، مضيفًا "أعتقد أننا بحاجة إلى إحضاره هنا أكثر، لقد كان مهمًا للغاية عندما جئت إلى هنا لأول مرة وساعدني كثيرًا".

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وبخلاف فوزه الأول هذا الموسم، فإن وولفرهامبتون نجح في الحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، في الليلة التي شهدت زيارة نيفيش لفريقه الذي رحل عنه في صيف 2023، للانتقال إلى صفوف الهلال.

وأضاف كونيا "روبن نيفيش كان هو القائد (عند مجيئي)، وساعد الجميع، العديد من اللاعبين الموجودين هنا الآن، جاؤوا عندما كان (نيفيش) هو القائد، آمل أن يكون سعيدًا لأنه دعمنا دائمًا، وأتمنى أن يعود مرات عديدة أخرى ليمنحنا الحظ".

وكان روبن نيفيش قد سافر إلى فنلندا، وخضع لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، وذلك عقب إصابته في مباراة الهلال ضد العين الإماراتي في دوري النخبة الآسيوية، فيما سيخضع البرتغالي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى شهر يناير المُقبل.