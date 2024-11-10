جدل نيمار خارج الملعب مستمر .. غرفة ابنته "مافي" تثير غضب صديقة أماندا كيمبرلي!

البرازيلي اعترف بهيلينا لكن الجدل حولها مستمر..

عن قصد أو دونه، لا تزال عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ لاعب الهلال السعودي، لصديقته برونا بيانكاردي ووالدة ابنته "مافي"، تثير بعض الجدل في الوسط المحيط باللاعب، حتى اضطرت صديقة عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي؛ والدة ابنته "هيلينا"، للغضب.

"هيلينا" هي ابنة نيمار التي كان رافضًا للاعتراف بها في البداية، بعدما أقام علاقة عابرة من كيمبرلي، لكن بعد إجراء فحص الحمض النووي "DNA" اعترف بها.

وقد نشر بالفعل نيمار صورته رفقة "هيلينا" قبل أيام عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ليؤكد رعايته لها بشكل غير مباشر.

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لكن المشكلة صاحبت نشر برونا لفيديو لغرفة ابنتهما "مافي" عبر "إنستجرام"، إذ تداولت المواقع البرازيلية الفيديو على نطاق واسع، وبدأ البعض في التحدث عن فارق معاملة نيمار لمافي مقارنةً بما يفعل مع هيلينا.

ليس فقط المواقع، إنما كذلك لورا أزيفيدو؛ سيدة الأعمال وصديقة كيمبرلي، أعربت عن غضبها من تصرف برونا، واتجهت لمهاجمة المواقع التي تداولت غرفة مافي..

أزيفيدو كتبت في تعليق عبر "إنستجرام" موجهة حديثها لتلك المواقع: "لما تعتبرون هذا الفيديو بمثابة الخبر؟ هذا الأمر يدفعك لإلغاء متابعة الصفحات التي تعتقد أن محتواها كله أخبار!".

يذكر أن نيمار استغل ابتعاده عن المباريات في الفترة الحالية، نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية، للسفر للبرازيل، احتفالًا بعيد ميلاد "مافي".