"لم يحقق أي بطولة مع السعودية" .. إعلامي يُهاجم سالم الدوسري ويرفض وصفه بـ"الأسطورة"!

هجوم على سالم الدوسري قبل ظهوره مع الأخضر أمام أستراليا!

هاجم الإعلامي بندر الدبيخي النجم سالم الدوسري لاعب الهلال، بسبب عدم نجاحه في تحقيق أي بطولة مع المنتخب السعودي من قبل، رافضًا إطلاق عليه لقب الأسطورة.

وقال الدبيخي خلال تصريحات عبر قناة 24 الرياضية: "مع احترامي له، هو ليس اللاعب المؤثر الأول في السعودية ولم يحقق أي إنجاز مع المنتخب السعودي الأول على صعيد البطولات".

وأضاف: "لو تحدثنا عن إهدار ركلات الجزاء فهذا أمر طبيعي، ولكن كان يجب عليه أن يترك ركلة الجزاء للاعب آخر عندما يشعر بأنه لن يستطيع تسجيلها".

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واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "لا أعتبر سالم الدوسري أسطورة الكرة السعودية، فهو نجم ولاعب جيد، ولكنه ليس أسطورة".

يُذكر أن سالم الدوسري أهدر ركلة جزاء أمام منتخب البحرين، كانت كفيلة في حصول الأخضر على نقاط المباراة، بدلًا من التعادل السلبي، بالجولة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.