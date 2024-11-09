فيديو | ليست من عصر الأبيض والأسود .. تصرف غريب من ميتروفيتش تجاه نجم الهلال في مباراة الاتفاق

شاهد ما فعله البليهي مع زميله

أثار النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الجدل، بعد تصرف مع علي البليهي زميله بالفريق، خلال مباراة الاتفاق الأخيرة.

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وحقق الهلال الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ونشر الإعلامي محمد الدويش عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير يظهر فيه ميتروفيتش، وهو يقوم بسحب البليهي الذي كان مستلقيًا خارج الملعب، إلى داخله.

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وعلق الدويش على اللقطة قائلًا: "لولا أنها ملونة لقلت إنها من عصر الأسود والأبيض"، في إشارة إلى استغرابه من فعل نجم الهلال مع زميله.

يُذكر أن ميتروفيتش نجح في تسجيل هدفًا في انتصار الهلال على الاتفاق في دوري روشن، حيث رغب من خلال تلك اللقطة تعطيل اللعب.