أخبار الهلال اليوم | تحذير شديد اللهجة بشأن كوليبالي، والشباب يحتج رسميًا على حكم الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 ديسمبر 2024.

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نجم الهلال السابق يكشف سر تفضيله على النصر..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة ليست في كوليبالي..

ماذا قال؟

بعد هبوط الهلال إلى وصافة دوري روشن السعودي..

تصريح قد يُغضب الجمهور النصراوي من نجمه السابق

ماذا جاء في مضمون احتجاج الشباب ضد حكم مباراة الهلال؟

GOAL

كارلوس إدواردو يكتب التاريخ مع بوتافوجو..

بعد أثار رحيله عن الهلال جدلًا كبيرًا في الشهر الماضي..

"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24

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رسالة مثيرة للجدل من سعود الصرامي..

كل ما تريد معرفته عن حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 وما هي الأسعار