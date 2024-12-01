"الأمر أصبح مسيطرًا على غرفة الملابس" .. مدافع سانتوس يكشف رأيه في عودة نيمار ورحيله عن الهلال

بعد أثار رحيله عن الهلال جدلًا كبيرًا في الشهر الماضي..

كشف جواو باسو، مدافع سانتوس البرازيلي، إزاء فكرة عودة النجم نيمار جونيور، إلى ناديه الأسبق، ورحيله عن الهلال، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وفجّر الإعلامي البرازيلي سيزار لويس ميرلو، خلال شهر نوفمبر الماضي، جدلًا حول مستقبل نيمار، بعد تجدد إصابته مع الهلال، ومعاناة في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن نجم برشلونة السابق، سيعود قريبًا إلى سانتوس، وهو الأمر الذي نفاه وكيل نيمار، بقوله إن اللاعب سعيد بالبقاء مع ناديه السعودي، ولا يزال مرتبطًا بعقد معه حتى الصيف المُقبل.

وقال باسو، خلال حديثه عبر قناة UOL Esporte، على موقع (يوتيوب)، إن الحديث بشأن عودة نيمار كان مسيطرًا على غرفة خلع الملابس في نادي سانتوس، فيما رد مازحًا بأنه لن يصدق ذلك الأمر إلا عندما يوقع نيمار العقد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع باسو "كانت هناك محادثات، بعض الأحيان يأتي أحدهم ويقول (سيأتي)، ثم يقول آخر "لا أعرف، لا أعتقد ذلك"، مضيفًا "توقع وجود لاعب مثل نيمار أمر رائع، من منّا لا يريد اللعب بجانبه؟، لذلك ترى صحفيًا يقول إنه قادم، ثم يقول آخر إنه لم يعد يعرف، ويتبقى لديك هذا الشك، سأصدق عندما يوقع العقد ونراه بقميص سانتوس".

وعلّق باسو مازحًا بشأن عدم رؤيته لنيمار، رغم حضور جناح الهلال في مباراتين لسانتوس هذا الموسم من المدرجات، وكان جواو معارًا في ذلك الوقت إلى أروكا البرتغالي، كما تمت دعوة نيمار لمشاهدة مباراة سانتوس الأخيرة في دوري الدرجة الثانية، إلا أن البرازيلي عاد إلى السعودية.

وعاد سانتوس إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي، في الموسم المُقبل، بعدما توج بلقب الدرجة الثانية، إثر تزعمه الصدارة برصيد 68 نقطة من 38 مباراة.