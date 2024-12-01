"فنادق وطائرات خاصة لهم وأثر الحصير على جانبي" .. سعود الصرامي يشكو من غياب الإثارة في دوري روشن!

رسالة مثيرة للجدل من سعود الصرامي..

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، اتهامًا إلى لاعبي دوري روشن السعودي، بغياب الإثارة على المستوى الفنية، مضيفًا أن الإثارة دائمًا ما تكون في وسائل الإعلام، وليست في الملعب، بعد مرور 117 مباراة على انطلاق الموسم الجاري.

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وأضاف الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، "أتحدث على المستوى الفني، فالإثارة لا تأتي سوى في 3 أو 4 مباريات، رغم المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها، وحالة الرفاهية العالية التي يتمتع بها المحترفون الأجانب أو المحليين، بين السيارات الفارهة والفنادق والطائرات الخاصة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع "هناك مثلًا سعود الصرامي، الذي يقدم مادة إعلامية دسمة للمشاهدين والمستمعين، ويشاهدون أثر خشونة العيش عليه، وظهور أثر الحصير على جانبه الأيمن، لماذا لا يقدمون نفس العطاء؟ لماذا لا توجد مادة فنية دسمة في الملعب؟".

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وفي سياق متصل، وجه الصرامي انتقادًا إلى نظام دوري روشن السعودي، الذي يقتضي بمنح أفضلية الترتيب مع نهاية الموسم، للنقاط ثم المواجهات المباشرة، فيما تبقى أفضلية الترتيب وسط الموسم للنقاط ثم فارق الأهداف، مستشهدًا بتواجد النصر في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن القادسية الذي حقق فوزًا عليه في الجولة الحادية عشرة، بنتيجة (2-1).

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مع مرور 12 جولة، يشهد موسم دوري روشن السعودي، منافسة شرسة على صدارة المسابقة، بين الاتحاد المتصدر بـ33 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، فيما يأتي النصر في المركز الثالث بـ25 نقطة، بفارق الأهداف عن القادسية الرابع، ثم يأتي الشباب خامسًا بـ22 نقطة، والأهلي سادسًا بـ20 نقطة.