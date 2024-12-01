"أكثر من أندية تدعي العالمية" .. رسالة ساخرة تستغل إنجاز كارلوس إدواردو التاريخي بعد رحلته مع الهلال والأهلي!

كارلوس إدواردو يكتب التاريخ مع بوتافوجو..

وجه الناقد الرياضي سامي الحريري، رسالة ساخرة، على خلفية الإنجاز التاريخي الذي حققه البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي خاض تجارب احترافية في السعودية، مع فريقي الهلال والأهلي.

وتوج كارلوس إدواردو بلقب كأس ليبرتادوريس لعام 2024، مع فريق بوتافوجو، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بنتيجة (3-1)، في نهائي برازيلي خالص، على ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي، ليحجز بوتافوجو آخر المقاعد في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحريري رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "فرحة كارلوس إدواردو بعد تحقيق الليبرتادوريس، والتأهل لكأس العالم للأندية 2025، إدواردو سيشارك في البطولة أكثر من بعض الأندية التي تدعي بأنها عالمية، نجم كبير وتاريخي".

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وسبق لكارلوس إدواردو أن شارك في كأس العالم للأندية، بنظامها القديم، مع الهلال، خلال نسخة 2019، حيث سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة المركز الثالث، فيما أنهى الزعيم البطولة رابعًا، بعد الخسارة بركلات الترجيح.

ولعب إدواردو في صفوف الهلال، خلال الفترة بين 2015 و2020، ثم انتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي لموسمين، قبل عودته مجددًا إلى السعودية من بوابة الأهلي، حيث لعب لمدة 6 شهور، قبل أن يرحل إلى بوتافوجو في صيف 2022.

وشارك كارلوس في 144 مباراة رسمية بقميص الهلال، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة، كما توج بعدة ألقاب؛ بين الدوري السعودي (3 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (3 مرات)، كأس ولي العهد، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا.