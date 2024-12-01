ما طرق حجز وشراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 وما هي الأسعار

يستقبل الهلال نظيره الغرافة في مباراة هامة بالجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 على ملعب المملكة أرينا.

الهلال تعادل مع السد في الجولة الماضية في أول سقوط له بالبطولة القارية، إذ حقق الانتصار في أول أربع مباريات ليستقر في المركز الثاني ويترك الأهلي في صدارة المجموعة.

أما الغرافة، فقد خسر في الجولة الماضية أمام النصر، والتي تعد الهزيمة الثانية له في أول خمس جولات.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025؟

يطرح نادي الهلال تذاكر مباراته أمام الغرافة على الموقع الرسمي لنادي الهلال

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ما أسعار تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025؟

لم يتم الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025، ولكن من المتوقع أن تتراوح بين من 150 و300 ريالًا سعوديًا النحو التالي:

وسوف يتم التحديث بالأسعار الرسمية فور الإعلان عنها.

الموقع السعر خلف المرمى 150 ريالًا سعوديًا أطراف الواجهة 250 ريالًا سعوديًا الواجهة 300 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025؟

تقام مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءُ بتوقيت مصر.