لا نعمل في عزلة! .. رئيس الرابطة يتغنى بـ"تنافسية" دوري روشن ويوجه رسالة إلى المشككين

ماذا قال؟

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن الرابطة تطمح لامتلاك دوري يتمتع بالتنافسية العالية، وأن الهدف لا يقتصر على المنافسة فقط، بل بناء حب النادي وتصدير هذا الدوري إلى العالم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وأضاف مغربل، خلال حضوره جلسة بعنوان "الكشف عن تحولات دوري المحترفين السعودي"، أنه عندما ننظر إلى الدوري التنافسي للغاية داخل المملكة، فإنه يمنح اللاعبين السعوديين المحليين فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، ورفع مستواهم، كاشفًا عن رؤية الرابطة بأن تجعل الدوري السعودي هو الدوري الذي يجب على اللاعب أن يلعب فيه، عبر جذب أفضل المواهب العالمية وعقود الرعاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر رئيس الرابطة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الرابطة لا يزال أمامها الكثير لتفعله، في رحلة تقترب فيها من الوصول يومًا بعد آخر، ومن المهم للغاية أن يكون لديك دوري تنافسي للغاية، والتأكد من أن الـ90 دقيقة، تعمل بشكل جيد للإبداع ورواية القصة وإدارة الحشود، وللمساعدة في الملاعب، وهذا على المدى الطويل.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

وتابع "كرة القدم في دمائنا، نحن بلد محب للعبة، وهي شيء متأصل بعمق في ثقافتنا ومجتمعنا، ولذلك نعتقد أنه في ظل جميع التحولات التي تحدث في القطاعات المختلفة، نحن نبني منتجًا وطنيًا يمكننا أن نفخر به كافة ونصدره إلى العالم".

واستطرد مغربل "نبحث عن التأكد من وجود أموال قوية ونوادٍ محوكمة وصارمة، ورؤية الجانب المتصاعد للعوائل التجارية والإيرادات الأخرى، ومع كل الاهتمام الذي يناله الدوري السعودي، فهو يوفر الكثير من الفرص للأندية من أجل تحقيق الدخل".

GOAL

وأفاد مغربل بأن الدوري لا يعمل في عزلة عن مشروع كرة القدم بأكمله، إنها رؤية واستراتيجية وطنية للعبة، بأن يكون لكل جزء دور، مضيفًا "أقول للمشككين إن ما قد يعتبره الناس مستحيلًا، نحن نعتبره رؤية ومهمة لنا، وهذا كل شيء".