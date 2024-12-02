"سيسألون عنه بعد 3 مباريات فقط" .. تحذير للهلال من إسقاط خاليدو كوليبالي محليًا وزميله السبب في الأزمة

المشكلة ليست في كوليبالي..

وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، رسالة تحذير إلى الهلال، من إسقاط اسم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، من القائمة المحلية، خلال فترة الميركاتو الشتوي المُقبل، كاشفًا عن الأزمة الحقيقية التي تسببت في تراجع مستويات اللاعب في الفترة الأخيرة.

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ويرتبط كوليبالي بعقد مع الهلال، حتى صيف 2026، فيما واجه السنغالي انتقادات جماهيرية، خاصة في مباراتي الجولتين 11 و12 من دوري روشن، حيث ارتكب خطأ ساهم في فوز الخليج، بنتيجة (2-3)، كما تلقى بطاقة حمراء في مباراة الشباب، التي انتهت بفوز الهلال (2-1).

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وتلقى السالمي سؤالًا من أحد الجماهير، بشأن إمكانية إسقاط كوليبالي من الكشوفات المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرد الناقد بقوله "لا أؤيد هذا الأمر، لو لعب علي البليهي وحسان تمبكتي 3 مباريات متتالية، ستتساءل الجماهير: أين كوليبالي؟".

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وأضاف "المشكلة ليست في كوليبالي، ولكن في غياب البرتغالي روبن نيفيش (لاعب الوسط)، والذي يشكل مشاكل كبيرة للهلال، حيث كان نيفيش يحل مشاكل يرتكبها كوليبالي، على سبيل المثال، الطرد الأخير الذي ناله في مباراة الشباب، ما كان خاليدو يقبل اندفاع (عبد الرزاق) حمد الله، ونيفيش كان سينقذ الأمر، المشكلة في المدرب جيسوس الذي لا يقدر غياب روبن حتى الآن".

وكان طبيب الهلال، خوان خيمينيز، قد أكد أن نيفيش سيكون بمقدوره المشاركة خلال شهر يناير المُقبل، حال خضوع لبرنامج تأهيلي فائق الدقة، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الوتر الرضفي للركبة.

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن، برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الاتحاد، المتصدر بـ33 نقطة.