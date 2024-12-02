"تحديات الهلال" تفجر ثورة ضد مايكل إيمينالو .. مطالبات بطرده وتكهنات حول اختفائه!

بعد هبوط الهلال إلى وصافة دوري روشن السعودي..

لم يكن النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين السعودي، يدرك أن تصريحه الذي أدلى به قبل حوالي شهر ونصف، بشأن التنافسية مع الهلال، سيتسبب في غضب عارم تجاهه من قِبل الجماهير.

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وصرّح إيمينالو، في بودكاست "أوبي وان"، بأنه يثق في مواجهة الهلال بعض التحديات في الفترة المُقبلة، وهذا الأمر سيكون في صالح الدوري، خاصة وأن النصر مع ستيفانو بيولي، والاتحاد مع لوران بلان، سيكونان منافسين له بقوة، وهو الأمر الذي وضعه في بؤرة الاتهام، بتمنى وقوع الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدرت رابطة الدوري السعودي، بيانًا توضيحيًا، بأن القصد من تصريح إيمينالو، بأنه يطمح لأن يصل المستوى التنافسي في دوري روشن السعودي، إلى أعلى مستوياته الفنية، وأن يكون هناك أكبر عدد من الفرق المتنافسة على البطولة، ما ينعكس إيجابًا على ارتفاع المستوى الفني للدوري وقوته، ويرفع من قيمته السوقية العالمية، ويحقق أهدافه بأن يصبح ضمن قائمة أفضل 10 دوريات كرة قدم في العالم.

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ورغم ذلك، إلا أن ما حذر منه النقاد في تلك الفترة، قد وقعإلا أن ما حذر منه النقاد في تلك الفترة، قد وقع، ومع تعثر الهلال في دوري روشن، بالخسارة أمام الخليج، ثم انتزاع فوز ثمين مع الشباب، في آخر جولتين، أصبح وسم "طرد إيمينالو مطلب جماهيري"، ضمن الأكثر تداولًا عبر منصة (إكس)، وسط مطالبات عدة برحيل المدير الرياضي لدوري روشن، كما وجه البعض اتهامات للنيجيري بالحقد على الهلال والانحياز إلى الاتحاد.

ونشر عدد من المتابعين، صورة لحساب إيمينالو عبر موقع (إكس)، وهو يرسل رسالة "غير صالح"، في إشارة إلى لجوء النيجيري نحو غلق حسابه، وسط الهجوم الجماهيري، فيما لم يصدر النيجيري أي توضيح يؤكد قراره بإغلاق حسابه.

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وتلقى الهلال خسارة أمام الخليج بنتيجة (2-3)، في الجولة الحادية عشرة، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة لكتيبة جورج جيسوس، والتي استمرت محليًا لمدة 550 يوم، كما ساهمت في هبوط الهلال لوصافة دوري روشن، بوصوله إلى النقطة 31، بفارق نقطتين عن الاتحاد، الذي يتزعم الصدارة.