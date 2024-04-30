أخبار الهلال اليوم | رسالة الدعيع الاستفزازية إلى محمد نور، وتفسير غريب لاحتفالات البليهي الجدلية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 إبريل 2024.
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رسالة استفزازية .. محمد الدعيع يسخر من محمد نور والاتحاد قبل كلاسيكو الهلال
أسطورة الهلال يبدو واثقًا قبل كلاسيكو الاتحاد..
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مستقبل ميشايل مع الهلال لغز كبير..
الإعلامي الرياضي الإماراتي تعرض لإهانات عنصرية وحملة تشكيك في نسبه، فكيف رد؟
ترقب كبير .. هل يحقق الاتحاد أول انتصار له أمام الهلال في الموسم الجاري أم يفعلها الزعيم للمرة السابعة؟
"مباراة مصيرية ويتصرفون هكذا؟!"..
الساعات الماضية شهدت جدلًا بشأن مصير كانتي..
مستجدات البيت الهلالي قبل كلاسيكو الاتحاد..
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الأندية السعودية تستهدف عددًا من لاعبي البارسا
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الكلمة الأخيرة في مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة..
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"راشفورد في المقدمة!" .. قرار تاريخي من مانشستر يونايتد يخدم السعودية
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"تأجيل الصفقة في مصلحة دوري روشن!" .. مفاجأة بخطة السعودية للتعاقد مع محمد صلاح
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"لا نريد حكامًا معينين!" .. مفاجأة عن أندية الدوري السعودي ومسؤول يكشف رد الفعل
مسؤول يؤكد تلقي طلبات من الأندية بعدم تعيين حكام معينين لمبارياتها..
اختيارات مفاجئة وغريبة! .. وليد الفراج يختار أنجح 10 صفقات في دوري روشن السعودي
الدوري السعودي يضم العديد من الأجانب الكبار