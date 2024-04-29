"ليس هناك رجل يربيهم!" .. الإماراتي محمد نجيب مستاءً: هل هؤلاء ممثلو الهلال؟!

الإعلامي الرياضي الإماراتي تعرض لإهانات عنصرية وحملة تشكيك في نسبه، فكيف رد؟

علق الإعلامي الرياضي الإماراتي محمد نجيب على الحملة الشعواء التي يتعرض لها من قبل جمهور الهلال السعودي خلال الأيام الماضية، معربًا عن استيائه الشديد من المرحلة التي وصلت لها.

الحملة بدأت مع وداع الزعيم لدوري أبطال آسيا على يد العين، الذي هزمه بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نجيب خرج بعدها متفاخرًا بالزعيم الإماراتي ومقللًا من نظيره السعودي، ليرد عليه الهلاليون بحملة تشكيك في نسبه وتوجيه إهانات عنصرية له.

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تعليقًا على هذه الحملة، كتب الإعلامي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يا جماعة عندي سؤال عن هؤلاء اللي ما لقوا لهم أب رجل يربيهم، وهم يخوضون في الأعراض وفي كل قيم، هل فعلًا هؤلاء بخستهم يمثلون نادي الهلال؟".

وأكد نجيب أنه رصد كافة الإساءات التي وجهت له، وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من وجه له الإهانات.

يذكر أن العين لم يبعد الهلال من دوري الأبطال وفقط، إنما كذلك كسر سلسلة انتصاراته التي استمرت طوال 34 مباراة.