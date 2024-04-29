إصابة جديدة تضرب الهلال قبل كلاسيكو الاتحاد .. وحسم مصير مالكوم وميتروفيتش رسميًا

مستجدات البيت الهلالي قبل كلاسيكو الاتحاد..

أعلن نادي الهلال، "إصابة" لاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد، مساء غدٍ الثلاثاء.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وكشف الزعيم الهلالي في بيان رسمي، عن غياب الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، عن تدريبات الفريق الجماعية، مساء اليوم الإثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح الهلال، أن غياب لودي عن التدريبات الجماعية للفريق الأول؛ يأتي بسبب معاناته من "التهاب جلدي في أصابع القدم"؛ ليتأكد غيابه عن الكلاسيكو.

ومن ناحيتهما.. أصبح الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، في أتم الجاهزية لدخول قائمة الهلال أمام العميد الاتحادي؛ بعد أن شاركا في كامل التدريبات الجماعية اليوم، وبشكل طبيعي للغاية.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية" أكدت في وقتٍ سابق، على اقتراب مالكوم وميتروفيتش، من دخول قائمة الهلال في الكلاسيكو؛ بعد أن شاركا في جزء من التدريبات الجماعية، مساء يوم الأحد؛ قبل أن يعلن الزعيم اليوم، جاهزيتهما بشكل رسمي.