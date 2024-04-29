رسالة استفزازية .. محمد الدعيع يسخر من محمد نور والاتحاد قبل كلاسيكو الهلال

أسطورة الهلال يبدو واثقًا قبل كلاسيكو الاتحاد..

استفز أسطورة الهلال محمد الدعيع زميله في برنامج "دورينا غير" وأسطورة الاتحاد محمد نور قبل الكلاسيكو المنتظر بين الفريقين.

العميد يستضيف الزعيم غدًا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية.

وقبل المباراة، أرسل نور رسالة تحفيزية للنمور، عبر برنامج "دورينا غير"، سائلًا اللاعبين: "كيف تخرجون للشارع وأنتم مهزومون ست مرات أمام الهلال؟!"، مضيفًا: "الاتحاد أفضل من الهلال ولاعبينا أمهر، الهلال ليس فريق منزل كي لا ينهزم!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الرسائل سخر منها أخطبوط الزعيم، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي متوعدًا منافسه: "إن شاء الله يا أبو نوران بكرا بعد في ملعب الجوهرة المشعة رقم 7 بإذن الله"، في إشارة لتلقي الاتحاد الهزيمة السابعة أمام الهلال في الموسم الجاري.

يذكر أن الاتحاد خسر ست مرات في الموسم الجاري أمام الهلال، بدأها بربع نهائي البطولة العربية (3-1)، ثم في الدوري ذهابًا وإيابًا (4-3) و(3-1)، ففي نصف نهائي دوري أبطال آسيا (4-0) في مجموع المباراتين، وأخيرًا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي (4-1).