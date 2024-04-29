اختيارات مفاجئة وغريبة! .. وليد الفراج يختار أنجح 10 صفقات في دوري روشن السعودي

الدوري السعودي يضم العديد من الأجانب الكبار

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اختار الإعلامي وليد الفراج أنجح 10 صفقات في الدوري السعودي منذ بدأت ثورة الانتقالات في البطولة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير 2023.

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ووصف المغردون بعض الخيارات بالغريبة والمفاجئة، خاصة استبعاد ثلاثي الهلال ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش وخاليدو كوليبالي من القائمة، وكذلك نجم الشباب يانيك كاراسكو، واختيار رياض محرز لاعب الأهلي على حساب هؤلاء.

وضمت القائمة كلًا من رونالدو وأوتافيو من النصر، وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم من الهلال، ورياض محرز وفرانك كيسييه من الأهلي.

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وضمت القائمة كذلك نجولو كانتي من الاتحاد، بجانب رامون سايس من الشباب وجاك هندري من الاتفاق، فيما خلت من نجوم مهمين لم يُوفقوا كثيرًا في الدوري السعودي وعلى رأسهم كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو.

يُشار إلى أن موسم نيمار مع الهلال لم يكن جيدًا أبدًا، إذ لم يُقدم اللاعب الأداء المطلوب في المباريات الأولى قبل أن يتعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر الماضي أنهى موسمه مبكرًا جدًا.

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