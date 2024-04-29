"السعودية تريده والأهلي أكبر المهتمين" .. روبرت ليفاندوفسكي يعلن موعد رحيله عن برشلونة

الكلمة الأخيرة في مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة..

SHAHID

حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مستقبله بشكل رسمي؛ بعد العرض السعودي المغري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السعودية قدّمت عرضًا مغريًا إلى ليفاندوفسكي، يُقال إنه يتجاوز الـ100 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، وسط أنباء عن اهتمام كبير من الأهلي، بالتعاقد معه.

ليفاندوفسكي نفى في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية، وجود أي نية لديه؛ للرحيل عن نادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي القادم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعن ذلك يقول المهاجم البولندي: "الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، أمر غير ممكن بالتأكيد.. هذا ليس موضوعًا للحديث من الأساس".

واعترف ليفاندوفسكي، بأنه عانى جسديًا في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ إلا أنه يشعر حاليًا، بأنه في حالة جيدة للغاية، مشددًا على أنه يستطيع المنافسة على أعلى مستوى، لموسمين أخريين.

وكشف روبرت ليفاندوفسكي عن أن خطته؛ هي الاستمرار مع برشلونة، في العامين القادمين، مؤكدًا على أنه عندما يشعر بأنه ليس على ما يرام بدنيًا، سيبدأ التفكير في الخيارات المتاحة أمامه.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ حيث سجل 53 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID