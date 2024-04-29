"ينفخ البالون ويطلق الرصاصات!".. تفسير غريب لاحتفالات البليهي المثيرة للجدل

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"بالبالون والرصاصات".. لا يزال علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، يثير ضجة كبرى في الوسط الرياضي، حول احتفالاته وتصرفاته الجدلية داخل الملعب.

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البليهي الذي اشتهر باستفزاز ليونيل ميسي في كأس العالم، ودفع كريستيانو رونالدو لارتكاب مخالفة كلفته بطاقة حمراء لقاء السوبر، رفض الخروج من مباراة الفتح، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي، دون إثارة الجدل باحتفاله بإطلاق الرصاصات بعد إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90+17، ليقود الهلال للفوز بنتيجة (3-1)، على ملعب المملكة أرينا.

وفسر ماجد التويجري، عبر برنامج "كورة روتانا"، على احتفال مدافع الهلال الجدلي، قائلًا "البليهي أصبح علامة مسجلة في احتفالاته، ويبدو أنه يخطط لطريقة الاحتفال، عندما قام بنفخ البالون (في مباراة الفيحاء)، لكي نتذكرها دائمًا به، رغم أن هناك نجمًا عالميًا أدى نفس الاحتفال من قبل".

وأضاف "البليهي يفكر - خارج الملعب - ماذا يفعل عندما يسجل داخل الملعب، ويبدو أن هناك من يخطط له أيضًا".

وكان البليهي قد احتفل بهدفه في مرمى الفيحاء، بالجولة 19 من دوري روشن السعودي، بنفخ بالون أزرق، كما كرر الواقعة بعد تسجيل هدف انتصار المنتخب السعودي على سلطنة عمان، في الجولة الأولى من مجموعات كأس آسيا (قطر 2023)، ببالون أخضر في الدقائق الأخيرة.

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وتلقى البليهي سؤالًا حول تقليد احتفال البالون، بلاعب تشيلسي كريستوفر نكونكو، ليرد قائلًا "قسمًا بالله لا أعرف من هذا، والله ما أدري عنه".

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