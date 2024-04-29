حامد البلوي "أسد الاتحاد" .. فضح نجم الهلال وأنقذ النصر من "عقوبات" فغدر به!

كواليس حامد البلوي التي كُشفت وفضح بها الكثير..

SHAHID

هو كالأسد المدافع عن الاتحاد سواء من خلال مقعد رسمي في النادي أو حتى عندما اتجه للعمل الإعلامي، فواقعة مشادته مع وزميله سامي الحريري في برنامج "أكشن مع وليد"؛ وقتما ألمح فقط الأخير لمحاولة التقليل من "بيئة العميد"، لم يمر عليها الكثير وهي خير دليل على ذلك..

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إنه حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجداوي، الذي رحل عن منصبه في أغسطس 2022 على خلفية قرار إيقافه في قضية التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية التسجيلات" قبل أن تظهر براءته مؤخرًا.

ومن وقتها تحول الرجل إلى "قلب دفاع" الاتحاد في المجال الإعلامي، بخلاف نقده للقضايا التي تستحق انتفاضته كي تستفيق إدارة النادي.

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وبخلاف هذا وذاك، فقد كشف البلوي عن عدة أسرار عن كواليس النادي خلال فترة عمله الأخيرة التي استمرت لعامين.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك القضايا الاتحادية التي كشف عنها البلوي من خلال عمله ببرنامج "أكشن مع وليد" منذ رحيله عن منصبه في النادي..